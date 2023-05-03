Erdoğan’ın benim milletim teslim etmez açıklaması!

Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan Merkez Yerleşkesi’nde düzenlenen ‘İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı’na katıldı.

Konuşmasına havacılık ve savunma alanında yapılanları konuştuktan sonra 14 Mayıs seçimlerine değindi.

“…Cudi’de aldırdık mı? Gabar’da aldırdık mı? Bestler Dereler’de aldırdık mı? Aldırmadık, aldırmayacağız. Ama ne yazık ki birileri; başta Bay Bay Kemal olmak üzere Kandil’den görüşmeler yapıyorlar. Yazıklar olsun. Kandil bunları destekleyecek. Kandilin desteğiyle beraber bu ülkede cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim, Kandilden aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez…” diyerek seçim sonucu için tavrını açıkça ortaya koydu.

Soylu’nun, 14 Mayıs seçimlerini darbe olarak nitelendirmesinden sonra bir darbe açıklaması da Erdoğan’ın başdanışmanı Mehmet Uçum’dan geldi.

“2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye’nin tam bağımsızlığına darbe olur.” dedi.

Soylu’nun YSK’den seçim sonuçlarını istemesi ise YSK’den önce, bize gelen sonuçlara göre Erdoğan kazandı demek için mi sorusunu akla getirdi!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ise“Avrupa özerklik şartının kabul edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter (ulus devlet) yapısının ortadan kaldırılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkisinin yerel yönetimlerin bulunduğu topraklar için sınırlandırılması anlamına gelmektedir.”

“7’li masanın mutabakat metninde yer alan taahhüt ve hedefler gerçekleşirse, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, ‘Cumhuriyeti’ ve ‘Ulus Devleti’ tarihe karışır” ifadesini kullandı!

Canikli’nin AKP programını okumaması mümkün değil!

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesi’nin uygulayacaklarını yazan programlarına bir baksın öyle konuşsun!

Ayrıca Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesi’nin, İngiltere ve Fransa’nın sömürgeleri için çıkardığı bir yasa olduğunu bilmiyor mu?

Türkiye’nin sömürgesi olmadığı için Türkiye’de uygulanamayacağından da haberi yok mu?

Var!

Bu açıklamaların hiçbiri tesadüf değildir.

Önceleri Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı için kazanamayacak diyenler şimdi ise kazandıklarında şöyle olacak böyle olacak demeye başladılar.

Millet İttifakı’nın mutabakat metni dâhil 6 partinin de programında olmayan suçlamalar ile bir algı yaratarak kaybettikleri seçimi geri getirmeye çalışıyorlar.

Diğer yandan da Millet İttifakı’nın kazandığında alınan sonucu, gayri meşru ilan etmenin taşlarını döşüyorlar!

En önemlisi de bunu yaparken CHP’yi, terör örgütleri ile bağlantılı göstererek yapıyorlar.

Erdoğan’ın “benim milletim teslim etmez” söylemi ise bunca zamandır hazırlanan ortamın ilanıdır…

Gelinen noktada, seçim ya olmayacak ya da yarıda kalacak demektir!

Evet, ülke terör örgütlerine teslim edilmez!

Peki, ülke BOP eşbaşkanına teslim edilir mi?