Erdoğan’ı arkasında gören seçmen şaşkınlık yaşadı
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Erdoğan’ı arkasında gören seçmen şaşkınlık yaşadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullanmak için sıraya girdi. Erdoğan’ı arkasında gören bir seçmenin şaşkınlığı kameraya yansıdı.

Erdoğan oyunu kullanmak için  Üsküdar ilçesindeki Saffet Çebi İlkokulu’na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve torunuyla okula girdi. Kimliğini çıkaran Erdoğan, eşi  ve torunuyla sıraya girerek beklemeye başladı.

Bu sırada oy kullanmak için sıra bekleyen bir kişi Erdoğan’ı fark etmedi. Arkasını dönünce Erdoğan’ı gören seçmen şaşkınlık yaşadı. Gülümseyen Erdoğan daha sonra torunuyla şakalaştı.

(DHA)

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