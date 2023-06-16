Erdoğan’dan Tanju Özcan’a ‘heykel’ yanıtı

Bolu’ya dikilmesi planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan heykeli için onay çıkmadı. Erdoğan, heykelini dikmek isteyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a muvafakat vermedi. Özcan, Erdoğan’ın, kendilerinden heykele harcanacak paranın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istediğini belirterek, “Biz zaten bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza adil şekilde yardımda bulunduğumuz gibi bu heykele harcanacak parayı da yine adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” dedi.

Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden kazanması halinde Bolu’ya heykelini dikeceğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, verdiği sözü yerine getirmek için geçtiğimiz günlerde Erdoğan’a bir mektup göndererek, muvafakat istemişti. Erdoğan’a gönderilen mektuba yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’ndan gelen cevap mektubuna göre; Erdoğan, Bolu’ya yapılması planlanan heykeline onay vermedi.

“DEVLET ADAMLARI HİZMETLERİYLE ANILMALI”

İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla gönderilen mektupta, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arz edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız devlet adamlarının heykelleriyle değil hizmetleriyle anılması gerektiği hususuna vurgu yaparak, heykelin yapımına muvafakatlerinin bulunmadığını ve yapılması düşünülen heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır.”

“HEYKELİN PARASINI ADİL ŞEKİLDE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Seçimlerden önce verdiğimiz söz üzerine geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı’na mektup göndererek, muvafakat istedik. Ancak kendileri heykele harcanacak paranın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını ve heykel yapılmamasını uygun gördüler. Biz zaten bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza adil şekilde yardımda bulunduğumuz gibi bu heykele harcanacak parayı da yine adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.” (ANKA)