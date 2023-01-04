Erdoğan’dan seçim tarihi sorusuna yanıt: Sular durulmadan olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin hangi tarihte yapılacağına ilişkin sorulara, “Sular durulmadan olmaz” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TBMM’deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçim tarihinin ne zaman netleşeceğine ilişkin soru üzerine “Sular durulmadan olmaz, değil mi” diyen Erdoğan, kamuoyunda konuşulan tarihlerin gündemlerinde olup olmadığına ilişkin ise şunları söyledi:

“Kamuoyunda ne görüşülür, ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize girer. Çünkü biz, istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz.”

(ANKA)