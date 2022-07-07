Erdoğan’dan öldürülen doktorun ailesine taziye telefonu
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Erdoğan’dan öldürülen doktorun ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya’da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakayanın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın öldürülen doktor Ekrem Karakayanın evini ziyaret ettiği esnada, merhum doktorun annesi Zekiye Karakaya ve ağabeyi Mehmet Murat Karakaya ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, doktor Ekrem Karakayanın menfur bir saldırı sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhuma Allahtan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Erdoğan, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları en güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini belirtti. (DHA)

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Erdoğan’dan öldürülen doktorun ailesine taziye telefonu
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