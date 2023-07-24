Erdoğan’dan ‘Lozan Barış Antlaşması’ mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Lozan Antlaşmasıyla elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 100’üncü yıl dönümü nedeniyle yazılı mesaj yayımladı. Erdoğan, “Bugün, tarihimizin dönüm noktalarından birini teşkil eden Lozan Barış Antlaşmasının 100üncü yıl dönümüdür. Aziz milletimizin tam bağımsızlık iradesi, Lozan Barış Antlaşması’nın müzakere ve imza sürecinde de kendini çok güçlü bir şekilde göstermiştir. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen İstiklal Harbimizi zafere ulaştıran bu irade, bugün de bize rehberlik etmekte, yolumuzu aydınlatmakta, zorluklar karşısında mücadele azmi vermektedir. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden sonra devletimiz ile milletimizin sergilediği dayanışma, bunun en son ve somut örneğidir” dedi.

Erdoğan, ‘Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte gerçeğe dönüştüreceklerini belirterek, “28 Mayıs gecesi itibarıyla inşasına başladığımız Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda da en önemli güç ve ilham kaynağımız, milletimizin kendi öz yurdunda onurlu, hür ve başı dik bir şekilde yaşama sevdasıdır. Binlerce yıllık şanlı mazisinde nice saldırıları püskürtmüş, nice engelleri aşmış, nice ihanetin üstesinden gelmiş bir milletin mensupları olarak inşallah Türkiye Yüzyılı’nı da hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin tesisi için sahada ve masada güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Lozan Antlaşmasıyla elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz. Lozan Barış Antlaşmasının 100üncü yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemali, silah arkadaşlarını, istiklal ve istikbalimiz uğrunda hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilikle müşerref olan kahramanları hürmetle anıyor, Rabbim Türkiyeyi ilelebet payidar eylesin diyorum” ifadelerini kullandı.

(DHA)