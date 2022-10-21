Erdoğan’dan ‘kimyasal silah kullanıldığı’ iddiasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Silahlı Kuvvetlerimizin bugüne kadar kimyasal silah kullanmak gibi bir taksiratı yoktur. Attığı bütün adımları, uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa bu çerçevede atmıştır ve bu çerçevede atmaya da devam edecektir. Bu, bunların namussuzluklarındandır, ahlaksızlıklarındandır. Bunlar, ilk defa da bu iftiraları atıyor değiller. Bunlar densizdir, bunlar ahlaksızdır. Ordumuza hep attıkları çamur budur. Çamur at, tutmazsa iz bırakır diye düşünüyorlar. Bu, komünizmin, komünistlerin de en önemli şiarıdır. Bunlar da onların artıkları olduğu için bu tür iftiraları her zaman atacaklardır. Biz de hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bunlara bunun hesabını orada soracağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’dan dönerken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İletişim Başkanlığı’nın internet sitesinde bugün yayınlanan açıklamaya göre Erdoğan, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyatına ilişkin yapılan anlaşma konusunda, “Sevkiyat anlaşmasını uzatma noktasında herhangi bir mani söz konusu değil. Dün akşam Zelenski ile yaptığım görüşmede de Sayın Putin ile yaptığım görüşmede de yine bunu gördüm. Ama bu arada herhangi bir tıkanma olursa aşmamıza mani bir hal de yok” diye konuştu.

“BİZİM İÇİN TEK ÇIKIŞ YOLU AMERİKA DEĞİL”

Erdoğan, F-16 tedariki sürecine ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Daha önce de Milli Savunma Bakanlığı’mız, bu konuda üçü Türkiye’de, biri Amerika’da olmak üzere heyetler arası dört toplantı yaptı. Prosedür devam ediyor. Bu Menendez gibi senatörlerin ifadeleri kendi şahsi görüşüdür, şahsi iddialarıdır; herhangi bir şekilde kurumsal bir durumu yansıtmıyor. Ayrıca bunların Yunanistan ile olan münasebetleri de ayrı bir inceleme konusu; niye bu kadar tarafgirler bu konuda? Yine geçtiğimiz günlerde NATO’daki Savunma Bakanları toplantısında Stoltenberg de bizzat bu konuda açık ve net bir şekilde tarafsızlığını ifade etti; F-16’ların Türkiye’ye verilmesinin sadece Türkiye için değil NATO için de önemli bir hadise olduğunu, Türkiye ne kadar güçlü ne kadar hazır olursa NATO’nun da ortalama değerinin bu şekilde yükseleceğini belirtti. Dolayısıyla biz, gelişmeleri, süreci yakından takip ediyoruz. Olumlu şekilde sonuçlanması için yapılacak ne varsa yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Fakat diğer taraftan da dünya pazarı geniş, dolayısıyla çeşitli çözümler de mevcut.

Tabii bizim için tek çıkış yolu Amerika değildir. Gerektiğinde aynen S400’lerde olduğu gibi biz, Amerika’nın dışında da alternatiflerle görüşüyoruz. Oralardan da bu işin temini yoluna gideriz. Elimizde bu tür alternatifler de var.”

“‘RANDEVU VERİN, GELSİN’ DEDİM”

Erdoğan, İsveç’in yeni Başbakanı Ulf Kristersson’ın randevu talebinde bulunduğunu belirterek, “Arkadaşlarımıza ‘Randevu verin, gelsin’ dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz. Bizim bu noktadaki düşüncemiz değişmedi. Bu tür cezai müeyyidelere çarptırılmış olan bu teröristleri bunların yakalayıp bize vermeleri lazım. Bunlar bize verilmediği sürece parlamento aşamasında bu iş yürümez. Şu andaki yeni başbakanın yaklaşım tarzı, terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır; ‘Bizim terörü ve teröristleri barındırmamamız gerekir’ diye açıklamaları var. Bu konudaki samimiyetlerini de biz, tabii yapacağımız görüşmeyle test etmiş olacağız. Onların da hayrına, tüm insanlığın da hayrına olacaktır. Bizim duruşumuz değişmez. Çünkü terörle mücadelede tavizsiziz ve taviz vermeye de asla niyetimiz yok” dedi.

Erdoğan, eski CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılma töreninde kendisine yaptığı çocuk tavsiyesine ilişkin ise “Ben, her zaman açık açık ‘En az 3 çocuk’ diyorum zaten. Bu benim gizli bir politikam değil ki. Böyle bir şeyi hiçbir zaman gizlemedim zaten. Orada da söylediğim çok açık ama onların istismarı bitmez. Onların istismarına cevap yetiştirmeye de gerek yok” diye konuştu.

“SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN KİMYASAL SİLAH KULLANMAK GİBİ BİR TAKSİRATI YOK”

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) PKK’ya karşı operasyonlarında kimyasal silah kullandığı iddiaları konusunda şunları söyledi:

“Silahlı Kuvvetlerimizin bugüne kadar kimyasal silah kullanmak gibi bir taksiratı yoktur. Attığı bütün adımları, uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa bu çerçevede atmıştır ve bu çerçevede atmaya da devam edecektir. Bu, bunların namussuzluklarındandır, ahlaksızlıklarındandır. Bunlar, ilk defa da bu iftiraları atıyor değiller. Bunlar densizdir, bunlar ahlaksızdır. Ordumuza hep attıkları çamur budur. Çamur at, tutmazsa iz bırakır diye düşünüyorlar. Bu, komünizmin, komünistlerin de en önemli şiarıdır. Bunlar da onların artıkları olduğu için bu tür iftiraları her zaman atacaklardır. Biz de hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bunlara bunun hesabını orada soracağız.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti esnasında hamburger yemesiyle ilgili tartışmalara ilişkin Erdoğan, “Türkiye’de hamburgerci dükkanları filan bitmiş değil. Fakat yani bunu Kılıçdaroğlu’nun bizzat kendinden duymamış olsak, ben bile ‘Gerçekten böyle bir şey oldu mu’ derdim. Ama maalesef kendinden dinledik; yani bir benzin istasyonuna uğramışlar, orada bir hamburgerci dükkanı görünce orada yemişler. Bunu bizzat kendisi söyleyince gerçekten ben de şok oldum. Yani böyle bir şey yapmış olsan bile söylemeye gerek yok. Bu da siyasetin ne kadar acemisi olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

“KISA ZAMANDA AİLE KAVRAMI VE BAŞÖRTÜ MESELESİYLE İLGİLİ ÇALIŞMAYI KAMUOYUNA SUNACAĞIZ”

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buradan da aile kavramına yönelik bizim şu anda ileri sürdüğümüz teze, güya tersinden bir yaklaşımla sataştı, ‘Önce sen kendi ailenin, kızlarının, oğlunun buraya yapmış olduğu destekleri açıkla’ gibi bir yaklaşımın içerisine giriyor. Bu da hukuk bilmezliğin, aile kavramını tanımazlığın bu adamda ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Biz, aile kavramını, bu başörtüsü meselesiyle ilgili çalışmanın içerisine alacağız. Arkadaşlarımızla gerek ilgili kamu görevlileri gerek akademisyenlerle geniş bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı da arkadaşlarımız nihayete erdirdiler. En son dün akşam da bana sundular, gördük, baktık. Kısa zamanda bunu da kamuoyuna sunacağız. Tabii bu kadar açtığımız davalardan bundan tazminatları koparıyoruz. Şimdi bundan da yine tazminatı koparacağımıza inanıyorum. TÜRKEN Foundation, yine bundan şöyle bir miktar para alacak.”

“GENÇLERİMİZE NURİ PAKDİL’İN ESERLERİNİ OKUMALARINI TAVSİYE EDİYORUM”

Erdoğan, daha önce söylediği “Muhafazakar devrimciyim” sözüne de şöyle açıklık getirdi:

“Biz, muhafazakar devrimciyiz. Milli ve manevi değerlerimize tavizsiz şekilde sahip çıkan; haklarımızı, menfaatlerimizi her şartta koruyan yanımızla muhafazakarız. Ülkemiz için eser ve hizmet siyasetinden demokrasi, hak ve özgürlüklere, her alanda devrim niteliğinde adımlar atan, dünyadaki zulme ve adaletsizliklere itiraz eden yanımızla da devrimciyiz. Yakıp yıkan, taş üstüne taş koymayan sözde devrimciliğin aksine, kendi medeniyetinin değerlerinden yana olarak sürekli okuyan, çalışan, üreten, imar eden, geliştiren ve atılım içinde olan gerçek bir devrimciliktir bu. Muhafazakar devrimcilik işte budur. Bu anlamda özellikle gençlerimize Nuri Pakdil’in eserlerini okumalarını tavsiye ediyorum. Ben, merhum Nuri Ağabey’imizin aynı zamanda talebesi durumundaydım. A Haber de zaman zaman Nuri Ağabey’i anlatırken onun bu konudaki duruşuna da işaret ediyor.” (ANKAHABER)