Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yurt dışı gezisi tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kim tüm siyasetini sınır tanımayan bir yalan ve iftira dalgası üzerine kurar? Bunlar proje ürünü hamleler, bunları yapanlar siyasetçi değil proje elemanıdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı’nda Gaziray, Büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

“Birileri kıta kıta geziyor. Sanırsınız ki ülke ve milletin hayrına bir iş yapacak. Dönüşte bakıyoruz, yediği hamburgerden başka anlatacak hiçbir şeyi yok.

“(Kılıçdaroğlu’nun İngiltere ziyareti) Temiz para arıyormuş. Gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz dahil tüm dünyanın iliğini, kemiğini sömürenlerin kapısı.

(Kılıçdaroğlu’nun) Siyaset adı altında yaptığı her iş, Türkiye’yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor.

Kim tüm siyasetini sınır tanımayan bir yalan ve iftira dalgası üzerine kurar? Bunlar proje ürünü hamleler, bunları yapanlar siyasetçi değil proje elemanıdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptıkları Gaziray’ın yılbaşına kadar ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi. (AA)