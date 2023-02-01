Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni slogan: Bay bay Kemal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “CHPnin başındaki zata zaman zaman istihza ile yerli ve milli vasıflara sahip olmadığına işaretle ‘Bay Kemal’ diye hitap ediyoruz. Bu zat cumhurbaşkanı adaylığına niyetlenince kendi akıllı uslu bir sıfat aramak yerine sonundaki ünlemi anlamadan ‘Bay Kemal’ ifadesini sloganı haline getirmiş. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi bu kadar sevdi öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganı da vereyim. Bay bay Kemal” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, 20 yıl önce hükumete gelirken millete verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini söyledi.

Erdoğan, Türkiyenin son 20 yıl içerisinde büyük atılımlar gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Son 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınma yürüyüşü öylesine hızlı oldu ki muhalefet bile bunun gerisinde kaldı. Biliyorsunuz önceki gün 6 parti güya aylarca çalışıp, uğraşıp, didinip hazırladıkları bir ortak politikalar metni yayınladı. Ülkemizin 6 güzide partisi bir araya gelip, böyle bir metin hazırlayınca insan ister istemez şöyle bir beklentiye giriyor; neyin nesidir? Öyle ya biz 20 yıldır gece gündüz çalışmaktan ola ki bazı şeyleri gözden kaçırmış, bazı şeyleri ihmal etmiş, hatta bazı konularda hata yapmış olabiliriz. Netice itibarıyla hepimiz beşeriz, yani hepsi mümkün. Gerçi karşımızda henüz bir cumhurbaşkanı adayı bile belirlemekten aciz bir masa olduğu hakikatini unutmuyoruz. Bu masanın bizim yaptıklarımızı, hedeflerimizi, vizyonumuzu aşacak bir belge ortaya koyabilmesine de pek ihtimal vermiyoruz; ama yine de ‘ne yapmışlar bir bakalım dedik. Keşke bakmaz olaydık. Bu partilere umut bağlayanlar adına gerçekten çok üzüldük” diye konuştu.

‘MASA ALTI ORTAKLARI HDP’YE SELAM VERİYORLAR’

Erdoğan, muhalefetin açıkladığı metnin başlıklarıyla ilgili değerlendirmeyi genel merkez ve bakanlıkların yeri geldiğinde paylaşacağını ifade ederek, “Bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı ülkede ne yapılıp edildiğine bile hiç bakmamışlar. Baksalar ‘Ortak Politikalar’ diye açıkladıkları metindeki hususlardan çoğunun, vaat ettiklerinin daha fazlasıyla zaten yapılmış veya yapılmakta olduğunu herhalde görürlerdi. Gözleri var görmüyor, ağzı var konuşmuyor. Çünkü kalpler tamamen mühürlenmiş. Baksalar milletin umut kapısı haline gelen, dünyanın takdirini kazanmış şehir hastanelerini kapatmayı, bünyesinde kütüphanesi, sergi salonu, camisi ve diğer birimleriyle milletin malı olan Külliyenin kapısına kilit vurmayı, 3-5 muhterise koltuk ayarlamak için yeni bakanlıklar icat etmeyi, velhasıl siyaset bilimi birinci sınıf öğrencilerine söyleseniz gülmekten katılacakları zırvaları vaat diye yazmazlardı. Açıkladıkları metinle güya herkese selam veriyorlar. Kayyımı kaldıracağız ve belediyelere özerklik vereceğiz diyerek masa altı ortakları HDPye selam veriyorlar. ‘Olağanüstü Hal Kararnamelerini iptal edeceğiz’ diyerek, kamudan uzaklaştırılan kapı arkası ortakları PKK’lılara ve FETÖ’cülere selam veriyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

‘DARBECİLERE SELAM VERİYORLAR’

Erdoğan, muhalefete eleştirilerine devam ederek, “Genelkurmay Başkanlığına ve MİT Başkanlığına sataşarak bu kurumlarımızın sınırlarımız dışında bile tepelerine binip başlarını ezdiği tüm terör örgütleriyle, onları kullananlara selam veriyorlar. Akkuyu Nükleer Güç Santraline, savunma sanayi projelerine dokunacağız’ diyerek, kendilerine rakip istemeyen, ülkemizin bu alanlarda üstlenmesinden rahatsız olan Batıya selam veriyorlar. Hatta içlerinden bir tanesi çıkmış diyor; ‘Batı bize aferin diyecek.’ Yazıklar olsun. Ya sen Batı’nın ‘aferin’ demesine bu kadar muhtaç mıydın? Düştükleri hale bak. Ülkemizin pek çok konuda egemenlik haklarından vazgeçmesi şartına bağlanan ‘F-35 projesine geri döneceğiz’ diyerek, en yetkili ağızları üzerinden bilinçli ve sistematik Türkiye düşmanlığı yaptığını itiraf edenlere selam veriyorlar. Yunanistana selam veriyorlar. Eski Türkiyeye dair ne varsa hepsini canlandırma vaadiyle darbecilere selam veriyorlar. Herhalde ihtiyaç duymadıkları için olacak kazanımları ve hayalleriyle aziz milletimizin kendisine selam vermemişler. Tamam cumhurbaşkanı adayını belirlemekte tembellik ediyorsunuz orasını anladık da bari vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız. ‘Ülkenin en önemli sorunu ekonomi’ diyorlar, tek çözüm önerileri Merkez Bankasının İstanbuldaki Dünya Finans Merkezine giden birimlerini tekrar Ankaraya döndürmek. Ya siz dün benim yanımda değil miydiniz? Benim yanımdayken biz Merkez Bankasının İstanbula gidişini konuşmadık mı? Ziraat Bankasının İstanbula gidişini konuşmadık mı? O gün siz ne iş yapıyordunuz? Herhalde bunlar uykudaydı” diye konuştu.

‘MUHALEFETİN ADAYININ SLOGANINI BULMAK DA BİZE KALDI’

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunu eleştirerek, “Muhalefetin en üst düzey temsilcisi ve en güçlü aday alternatifi olan Kılıçdaroğlunun idrak derecesinin boyutunu gösteren şu örnek bile adeta bir kara mizah içinde yaşadığımızın işaretidir. Biliyorsunuz CHPnin başındaki zata zaman zaman istihza ile yerli ve milli vasıflara sahip olmadığına işaretle Bay Kemal diye hitap ediyoruz. Bu zat cumhurbaşkanı adaylığına niyetlenince kendi akıllı uslu bir sıfat aramak yerine sonundaki ünlemi anlamadan Bay Kemal ifadesini sloganı haline getirmiş. Biz muhatabımızı tanıyoruz. Adaylığını zor yetiştirecek. Slogandı, programdı, vizyondu onları hiç yetiştiremez. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi bu kadar sevdi öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganı da vereyim. Bay bay Kemal. Alsın tepe tepe kullansın. Telifini de istemeyiz. Bizden yana helali hoş olsun. Kardeşlerim biz bunları söyleyince Vay efendim Tayyip Erdoğan bizle maytap geçiyor diye feveran ediyorlar. Siz dalga geçilecek iş yaparsanız elbette biz de dalgamızı geçeriz. Memleketin gülmeye, eğlenmeye de ihtiyacı var. Hiçbir işe yaramıyorsunuz, bari bu işe yarayın” dedi.

(DHA)