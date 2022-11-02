Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Hadi sen de koy

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüne yönelik kanun teklifini eleştirerek, “Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy. Seni de görelim.” dedi.

Erdoğan , partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, AK Parti’nin 20 yılda Türkiye’ye kazandırdıklarının teker teker sayılamayacağını belirtti.

AK Parti iktidarlarının, birçok saldırıya, hainliğe ve sayısız hukuksuzluğa maruz kaldığını aktaran Erdoğan , partisinin iradesini kırmak, hedeflerinden vazgeçirmek, milletle aralarına nifak sokmak için tüm piyonların üzerlerine salındığını söyledi. Erdoğan , şöyle devam etti:

“Cumhuriyet mitinglerinde ordumuzu kışkırtarak, Gezi olaylarında sokaklarımızı ateşe vererek, 17-25 Aralık girişiminde yargı ve emniyet birimlerimizi kullanarak, çukur eylemlerinde vatan topraklarının bütünlüğünü hedef alarak, 15 Temmuz gecesi doğrudan canımıza ve demokrasimize kast ederek, her yol ve yöntemi kullanarak bizi yıldırmaya, korkutmaya, yolumuzdan çevirmeye çalıştılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta zorluklar karşısında geri adım atmadık. Baskılara, tehditlere, saldırılara boyun eğmedik. Rabbimizin yardımı, sizlerin gayretleri, milletimizin sarsılmaz desteği sayesinde hamdolsun tüm badirelerin üzerinden geldik.”

Partisinin 20 yıllık tecrübe, ilk günkü aşk, heyecan ve azimle Türkiye’ye hizmet mücadelesini sürdürdüğüne dikkati çeken Erdoğan , “Nasıl 20 senedir milletimizle aramıza kimsenin girmesine müsaade etmediysek, bugün de mesajlarımızı doğrudan milletimize veriyor, istişarelerimizi milletimizle yapıyor, istikametimizi yine milletimizle birlikte belirliyoruz.” diye konuştu.

“Türkiye Yüzyılı” vizyonu

Erdoğan , son iki haftada şehir ziyaretleri gerçekleştirdiğini, toplu konut, arsa ve iş yeri projesinin temel atma törenine katıldığını, çeşitli programlar, kabuller ile bu süreyi dolu dolu geçirdiğini anlattı.

Hafta sonu da “Türkiye Yüzyılı” programının tanıtımını yaparak gelecek vizyonlarını milletle paylaştıklarını dile getiren Erdoğan , “Türkiye Yüzyılı’nın tanıtımını yaparken bu vizyonu milletimizle birlikte oluşturacağımızın ve inşa edeceğimizin altını özellikle çizmiştim. Bu amaçla 81 ilimizde ve ilçelerinde milletimizin her bir ferdinin Türkiye Yüzyılı’na ilişkin düşüncelerini, beklentilerini, tekliflerini ifade edebilecekleri bir seferberlik başlatıyoruz. Bugüne kadar her işimizi nasıl milletimizle istişare içinde yürüttüysek Türkiye Yüzyılı’nı da aynı şekilde tekemmül ettireceğiz.” diye konuştu.

“Projeyi çökertmeye yönelik kirli propagandalar”

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobil markası Togg’un, Cumhuriyet’in 99. kuruluş yıl dönümünün anlamına yaraşır bir şekilde 29 Ekim’de banttan indirildiğini anımsatan Erdoğan , “İnşallah şubatta satışı, mart sonunda teslimi başlayacak Togg, vatandaşlarımıza verdiği umut ve heyecan yanında Türkiye’nin yeni prestij markası olarak ülkemizi dünyada başarıyla temsil edecektir.” bilgisini verdi.

İlk günden itibaren projeyi çökertmeye yönelik kirli propagandalar yapıldığını belirten Erdoğan , “Kirli propagandalara aldırmadan, bizlere, milletimizin 60 yıllık bir hayalini de gerçeğe dönüştürmenin bahtiyarlığını ve gururunu yaşatan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Türkiye’nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg’un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü’nde gerçekleşen açılış töreninin videosunu izlettiren Erdoğan , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere, programa katılan siyasi parti genel başkanlarına, misafirlere ve tüm dava arkadaşlarına teşekkür etti.

“İngiltere’nin hamburgeri Amerika’dan daha mı iyi?”

Erdoğan , cumartesi günü Gaziantep’e gideceklerini, yapımı tamamlanan eserleri hizmete açacaklarını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aşk ile çalışan yorulmaz. Bu inançla, ülkemiz, milletimiz ve aydınlık yarınlarımız için koşturmaya, ter dökmeye devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı’nı planlarken CHP ve yoldaşlarının nelerle uğraştığını sizler de takip ediyorsunuz. Her biri ayrı bir mutfak kültürü olan illerimizi ziyaret etmek, vatandaşın sofrasına oturmak varken utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye, sırayla hamburger turları düzenliyorlar. Bilmiyorum, İngiltere’nin hamburgeri Amerika’dan daha mı iyi? Şimdi oraya gidecek galiba, ardından Almanya’ya gidecek. Almanya’da hamburgeri bırak da orada döner var, döner yersin. Şimdi de geçmişte renkleri ayırarak, son dönemde ‘çete’ diye itham ederek, şevklerini kırdığı, önlerini kestiği kendi yatırımcılarımızdan özür dilemeden güya Londra’ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Daha düne kadar 4 farklı dilde uluslararası yatırımcıları açıkça tehdit eden sanki kendisi değilmiş gibi çıkmış bugün yatırımdan bahsediyor. Yatırım kim sen kim. Ülkenin gerçeklerinden kopuklukları, Türkiye’de ne olduğunu, ülkemizin nereye geldiğini, hangi meseleleri aştığını dahi bilmeyecek seviyedeler.”

“Kabuk bağlamış yaraları deşme pahasına gündeme taşıdılar”

CHP’nin başörtüsüne yönelik kanun teklifini eleştiren Erdoğan , şu değerlendirmede bulundu:

“Başörtüsü konusunu, kabuk bağlamış yaraları deşme pahasına bir gece yarısı gündeme taşıdılar. Bunu da içerisinde türlü sinsiliklerin, tuzakların, sapkınlıkları meşrulaştıran belirsiz ifadelerin olduğu bir yasa teklifiyle yaptılar. Biz de CHP ve şürekasının bu oyununa, başörtülü ve başı açık tüm kadınlarımızın kılık kıyafet özgürlükleri ile birlikte ailenin korunmasını esas alan anayasa değişikliği teklifimizle karşılık verdik. Bu aralar başörtülü hanım kardeşlerimize rozet takma yarışına girdi. Önümüzdeki seçimlerde başörtülü aday da çıkarırlarsa şaşmayın. Buna yönelik adımlar atacaklar. Bugüne kadar niye yoktular? Çünkü onların cibilliyetinde bu yok, ruhlarında böyle bir şey yok.

Daha düne kadar Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla partinizde olan hanımefendinin, ikna odalarında kızlarımıza neler çektirdiğini siz nerelere kaçıracaksınız? Bunları nasıl yok farz edeceksiniz? Üniversitelerimizin kapılarında, kızlarımızın başörtülerini açtıran siz değil miydiniz? İşte o hanım, ikna odalarının kurucusu kızlarımıza az mı çektirdi? Bizim polis kardeşlerimizi de acımasız bir şekilde kullandılar ve kızlarımızın başlarından başörtülerini çekip alarak onlara zulmettiler. Bunları sen bize nasıl unutturacaksın? Bay Kemal, biz bunları unutmayız. Bütün bunlara rağmen sıkıysa önümüzdeki seçimde hadi bakalım başörtülü adayları koy. Koy, seni de görelim. Bak HDP, öyle veya böyle bir tane koydu. Hadi sen de koy, görelim. Sizin geçmişteki ağa babalarınız Meclis’ten başörtülü kızlarımızı dışarı atmanın gayreti içindeydi. Hani demokrasi, hani hak ve özgürlükler? Siz onları yaptınız ama biz de Meclisimize elhamdülillah başörtülü kızlarımızı koymak suretiyle size ders verdik.”