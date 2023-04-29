Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Atatürk Havalimanı yanıtı

“Atatürk Havalimanı” başlıklı bir video yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu, burayı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceklerini açıklayıp Amerika’daki SNC şirketinin sahipleri ile görüştüğünü belirtti. Bu duruma tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yerli ve milli şirketler varken Amerikan şirketlerinin reklam ajanslığını yapmak mandacılıktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor. 1 Mayıs’a kadar devam edecek festivale bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra festivale eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyev, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alana Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kullandığı Anadolu kırmızısı TOGG ile geldi. Araçta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve İlham Aliyev’in eşi Mihriban Aliyev de yer aldı. Öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karanfillerle selamladı. Liderler ve eşlerinin alana gelişi Bayraktar Akıncı’nın kamerasına da yansıdı.

TEKNOFEST’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapacak kişilerin Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever olduğunu açıkladı. Ayrıca, canlı bağlantı ile Kahramanmaraş’a Azerbaycan Devleti ve TOKİ ortak projesiyle yapılacak deprem konutlarının temeli atıldı.

TEKNOFEST KENDİ ALANINDA BİR MARKAYA DÖNÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şöhreti ülkemizin sınırlarının da ötesine taşan TEKNOFEST’in 7’ncisinde sizlerle birlikteyiz. TEKNOFEST artık kendi alanında bir markaya dönüştü. Başvuran takım sayısı her sene katlanarak artıyor. Bu etkinliğe 4 bin 333 başvuruyla Bismillah demiştik. Bu yıl 81 il ve 96 ülkeden 333 takım ve 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık. Yarışma kategori sayısı da 14’ten 41 ana ve 102 alt kategoriye çıktı. Katılımların artmasıyla birlikte ödül ve teşviklerimizi meblağı da yükseldi. Toplam 4 milyon lira ödül ve destek rakamıyla başlayan süreç, 44 milyon lirayı buldu. Rekorların ve ilklerin festivali olan TEKNOFEST’in önümüzdeki dönemde başarı çıtasını daha da yukarı çıkaracağına inanıyorum. 6 Şubat depremleri sonrasında milletimizin imdadına koşan T3 Vakfımızı ve Baykar şirketimizi tebrik ediyorum. Baykar, asrın felaketi karşısında sergilediği örnek duruşla bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. T3 Vakfı ve TEKNOFEST gönüllüsü genç kardeşlerimiz birçok kez bölgeye giderek depremzedelerimizin kara günlerinde yanlarında oldular. Fedakarlıklarınız ve gayretleriniz dolayısıyla sizleri tekrar kutluyor, Allah hepinizden razı olsun diyorum. Aynı şekilde Kahramanmaraş’ta temelini az önce beraber attığımız deprem konutları için İlham kardeşime de teşekkür ediyorum. Azerbaycan dostluğun ve kardeşliğin ne demek olduğunu göstermişlerdir” dedi.

TÜRKİYE’DE GERİ KALMIŞLIĞIN PRANGALARINI BİZ PARÇALADIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir siyasetçi için en büyük mutluluk kaynağı verdiği emeklerin boşa gitmediğini bizzat kendi gözleriyle görmesidir. Biz, Türkiye’de bir teknoloji ekosistemi inşa etmek için gerçekten çok çaba harcadık. Gençlerimizin hayallerinin peşinden korkusuzca gidebileceği bir iklimi ülkemizde kurmak için de çok mücadele verdik. Bugün, yıllar önce diktiğimiz fidanların kök saldığını, serpildiğini, meyveye durduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Rabbime TEKNOFEST gençliğinin dalga dalga büyüyen şu coşkusuna şahit olmayı nasip ettiği için hamd ediyorum. Bugün burada sadece Türkiye Yüzyılı’nın mimarları yok, burada aynı zamanda geleceğin Hezarfen Ahmedi Çelebilerin, İstikbal’in Uluğ Beyleri, Ali Kuşçu’ları var. Burada hayalleri yarım kalan Vecihi Hürkuşlar, Nuri Demirağlar var. Okuyan, araştıran, ülkesi ve vatanı için yüreği çarpan yarının bilim adamları, mühendisleri, münevverleri, girişimcileri var. Aynı zamanda burada çok değerli dünürüm, rahmetli Özdemir Bayraktarlar var. Varisleri, değerli Canan Yengem var. O da bu işin bütün muhasebatını bizzat tutmuş bir anne, eş. Onlar da bunun için ayrı bir dinamizm oldu. Türkiye’de geri kalmışlığın prangalarını biz parçaladık. Büyük ve güçlü Türkiye’nin alt yapısını biz kurduk. Dışa bağımlılığın, montajcılığın, sürekli başkalarına muhtaç yaşamanın milletimizin kaderi olmadığını gösterdik. Kendi vatandaşlarıyla birlikte tüm mazlum ve mağdurların umudu olan bir Türkiye’nin temellerini attık. Yatırımlarımızla, ülkemizi bölgesinin parlayan yıldızı haline biz getirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı da sizler inşa edeceksiniz” diye konuştu.

40 YILLIK MÜCADELEMİZİN MUŞTUSUNU GÖRÜYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz artık sizin zamanınızın misafiri durumundayız. Dünyanın devler ligine bu ülkeyi sizler taşıyacaksınız. Tam bağımsızlık hayalimizi gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Bin yıldır elden ele, nesilden nesile geçen kutlu sancağı inşallah burca sizler dikeceksiniz. Bu ülkenin gençleri olarak davamızı sizler omuzlayacak, bayrağı evlatlarımıza sizler teslim edeceksiniz. Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerleri inşallah sizler ihya edeceksiniz. Fatih’in, Yavuz’un, Kanuni’nin, Çanakkale’de toprağa düşen kınalı kuzuların ruhlarını Gazi Mustafa Kemal’le birlikte sizler şad edeceksiniz. Bacımızın örtüsüne uzanan kirli ellere dünyayı dar eden, İstiklal Harbi kahramanlarımızın açtığı yolda, sizler yürüyeceksiniz. İşte, bu gençliği karşımda şu anda görüyorum. Bu meydanda 40 yıllık mücadelemizin zafer muştusunu görüyorum. Uzay yolcularını, mucitlerini, pilotlarını, fizikçilerini görüyorum. Aziz Sancar’ın izinden giderek Türkiye’ye yeni Nobeller kazandıracak yeni bilim insanlarını görüyorum. Son aylarda yaşadığımız gelişmeleri sizler de gördünüz” dedi.

BU SİNERJİ BİRİLERİNİ CİDDİ BİÇİMDE RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “KIZILELMA, havalandı. TOGG, satışa sunuldu. İşte Kızılelma, hemen karşımızda duruyor. Akıncı, burada. TCG Anadolu Gemimizi Deniz Kuvvetleri’ne teslim edildi ve TCG Anadolu son haftayı da inşallah İzmir’de geçirecek. Çok anlamlıdır. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Şu ana kadar TCG Anadolu’yu 100 bine yakın vatandaşım ziyaret etti. Belki de aşmıştır. Karadeniz doğal azı hizmete alındı. Bunu bile hazmedemeyenler var. Kimlerin hazmedemediğini anlıyorsunuz. Biraz çalışın da sizin de olsun ya. Milli Muharip Uçak piste çıktı. İMECE uydumuz uzaya gönderildi. Gökbey helikopterimiz milli motorumuzla yükseldi. Altay tankı testler için ordumuza teslim edildi. Hürjet ve Atak 2 uçtu. TEKNOFEST işte tüm bunların sembolüdür. Ülkemizde bu etkinlikle oluşturduğu sinerji, birilerinin çok ciddi biçimde rahatsız etmeye başladı” ifadelerini kullandı.

BAŞKANLIK SİSTEMİYLE ÜLKE KOALİSYONLARDAN KURTULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliği şimdiden ülkemizdeki kimi çevrelerin adeta kabusu oldu. Son günlerde yaptıkları skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kini ve nefreti ortaya koydular. Biri çıkıyor, iktidara gelmeleri halinde Türkiye’nin savunma projelerine dokunmaktan bahsediyor, diğeri çıkıyor İHA ve SİHA’ların maketten yapıldıklarını iddia ediyor. Bir başkası çıkıyor TCG Anadolu’nun iki bombalık ömrü var diyor. Bir diğeri çıkıyor, Türkiye’nin en gözde projelerinin sembol yerini Amerikan şirketlerine peşkeş çekmekten söz ediyor. Kardeşlerim, ne yapsalar, ne etseler boş. Türkiye’nin savunma sanayi hamlelerinden, ülkemizin ihracat rekorları kıran şirketlerinden duydukları rahatsızlıkları gizlemeye ne süslü cümleleri, ne buram buram riya kokan sırıtmaları yetiyor. Koalisyon masası bayağı arttı. Önce 6’lı dediler, sonra 7’li oldu. Sonra 9’lu oldu. Şimdi 9’lu koalisyon masası var. Ne yapsanız boş buradan bir şey çıkmaz. Geçmişte bu koalisyonları çok gördük. 3 ay bu ülkede hükümetler oldu, 6 ay hükümetler oldu. 9 ay 1 sene hükümetler oldu. Özellikle başkanlık sisteminin bu ülkeye sağlandığı bu kazanç. Bu koalisyonlardan ülke kurtuldu” diye konuştu.

AMERİKAN FİRMALARININ REKLAM AJANSLIĞINA SOYUNMANIN ADI MANDACILIKTIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “9’lu koalisyonun adayı bir gece yarısı yayınladığı video ile ipe sapa gelmez bir sürü şey söyledi. FETO’cularla hamburger yemek için gittiği Amerika’da kendisine verilen talimatları tek tek ifşa etmeye başladı. Milli Teknoloji Projeleri’nin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Ülkemize, milletimize, ordumuza hizmet eden yerli ve milli şirketler varken Amerikan firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı Mandacılıktır. Bay Bay Kemal, senin o görüştüğün kişiler benimle görüştü. Türkiye’de böyle bir yatırım yapma arzularının olduğunu söylediler. Buyurun gelin dedim, bizim kapımız yeter ki yatırımcı olsun. Herkese açık, hiçbir mani yok. O gün bugündür biz görmedik. Türkiye’de yatırım yapma yürek ister, yürek. Bir de Türkiye’de güvenilir iktidarın olduğunu görmeyi gerektirir. Savunma Sanayii’nde, tam bağımsız Türkiye hedefini baltalamaya çalışanların bir asır önce İstiklal Harbimize karşı çıkan İngiliz ve Amerikan muhipleri cemiyetlerinden hiçbir farkı yoktur. Kılıçdaroğlu ve yandaşların yönetiminde Gazi’nin partisi Amerikan muhipleri cemiyetine dönüşmüştür” dedi.

BAY BAY KEMAL’İ AMERİKA SEYAHETİNDE YİNE BİRİLERİ KANDIRMIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uzay çalışmaları yapılacağından söz ediyor. Bununla uydu fırlatma merkezini kast ediyorsa, böyle tesisler, uzaklara, deniz kıyılarına ve çöllere kurulur Bay Bay Kemal. Bunun sebebi de Allah göstermesin, herhangi bir aksilik durumunda kimsenin zarar görmemesidir. 16 milyon insanın yaşadığı bir metropolün tam göbeğinde böyle bir yer düşünmek bile başlı başına bir felakettir. Dersini iyi çalışmamış, her zamanki gibi. Burada teknoloji geliştirme çalışmaları yapılacağını kast ediyorsa, hamd olsun İstanbul’da ve ülkemizin dört bir yanında bunun için yüzlerce yer kurduk. Teknokentlerimizin her birinden dünya çapında başarılara imza atan girişimler, şirketler çıkıyor. Sayılarını bin 249’a çıkardığımız araştırma geliştirme merkezlerimiz ile, 316 tasarım merkezimiz de harıl harıl çalışıyor. Anlaşılan Bay Bay Kemal’i Amerika seyahatinde yine birileri işletmiş, kandırmış. Uzay, mekik, mars diyerek absürt bir projeyi buna yutturmuşlar. Neyse en azından Boğaz Köprüsü’nü kendisine satmaya kalkmamışlar. Önüne konulanı okumaktan, kulağına fısıldananı tekrarlamaktan başka meziyeti olmayan birisi için bu kadar nefes tüketmek bile israftır. Gazi Mustafa Kemal’in hatırasına hürmeten CHP’yi özellikle de CHP’ ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımıza Allah’tan sabır diliyorum. Kendilerine Cumhurbaşkanı adayı diye bu kişinin dayatıldığı diğer partilere gönül vermiş insanlarımıza da Allah sabır versin diyorum. En büyük sabrı da bir seçim dönemi çeşitli mecralardan sürekli kendisine maruz kalacakları için siz gençlerimize diyorum” ifadelerini kullandı.

HAYATLARI YALAN

Erdoğan, “İnşallah gençler, 14 Mayıs’ta tüm bu utanç sahnelerine son vermeye hazır mısınız? Seçimlerin ardından tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı’nın süratle inşasına ayırmasına hazır mıyız? Cumhuriyetimizin yeni asrı için hayal ettiğimiz, yıllardır hazırlığını yaptığımız projeleri hızlandıracağız. Gençlerimize teslim edeceğimiz Türkiye’nin artık son dokunuşlarını yapacak eksiklerini tamamlayacağız. Baki kalan bu kubbede, hoş bir seda imiş meğer diyerek yola devam. Büyük ve güçlü Türkiye mirasını sizlere emanet edeceğiz. Her zaman söylediğimiz hususu tekrarlamak istiyorum. Biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Bunun en büyük ispatı da sadece son birkaç ayda açılışını yaptığımız yatırımlar, müjdesini verdiğimiz hizmetlerdir. Biz müjde açıkladıkça birileri bozuluyor, kızıyor, adeta karalar bağlıyor. Şimdi de çıkmış Giresun’daki kardeşlerime ne diyor biliyor musunuz? Fındığın fiyatını 4 dolar artıracağım diyor. İnandınız mı? Hayatın yalan ya. Siz neyi söz verdiniz de yerine getirdiniz. İstanbul’da su fiyatlarını ne yapacaklardı, indireceklerdi, ne oldu? Otobüs fiyatlarını indireceklerdi, ne yaptılar? Ankara öyle, İzmir öyle. Hayatları yalan. Şimdi daha ileri gidip sizin müjdeniz de bir türlü bitmedi diyenler çıkıyor. Bizim yanımızda TEKNOFEST kuşağı oldukça bu ülkede müjdeler hiçbir zaman bitmeyecek. Yolumuza yeni müjdeler ve başarılarla devam edeceğiz” dedi.

UZAY YOLCULARI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında uzay yolcularını da açıkladı.

Erdoğan, “Bundan 2 sene önce küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak millil uzay programını kamuoyuna açıklamıştık. Bugün bu hayalleri gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım daha atıyoruz. Mayıs ayında başlattığımız süreçte 1 asil, 1 yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Öncelikle uzay yolcusu olmak üzere başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Binlerce talipli arasında uzay yolcusu olma hakkı kazanan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Türkiye’nin insanlığı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde, ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurullarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Yedek adayımız da bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirerek, eğitimini pekiştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı, 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Vakit, geldi. Türkiye’nin gücünün ve kararlılığının sembolü olacak bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak, uzay yolcularımızı tanıma vakti de geldi. Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotudur. Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan’da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz. Her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerinden hiçbir şüphe duymuyorum. Rabbimden kendilerine muvaffakiyetler niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

ALİYEV: AZERBAYCAN’DA BAYRAKTAR MERKEZİ YARATILACAK

Törende konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, “Türkiye ve Azerbaycan her zaman bir yerdedir. Türkiye ve Azerbaycan, dost, kardeş ülkelerdir. Şuşa Beyannamesi’nin imzalanmasıyla Türkiye ve Azerbaycan resmen müttefik oldular. Şuşa, Azerbaycan halkının aziz şehridir, Türk dünyasının aziz şehridir. Kardeş Türk halkı daima bizim yanımızdaydı. Karabağ Savaşının ilk dakikalarına kadar aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan bizim yanımızdaydı. O söylemişti ki, Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır Bu da bize güç verdi. Türkiye dünya çapında söz sahibine çevrilmiş, bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin garantörüdür. Bugün Türkiye Avrasya’nın ulaştırma, ticaret, enerji, siyasi merkezidir. Günden güne Türkiye’nin önemi artıyor. Azerbaycan’da biz gelecek iş birliği hakkında danıştık ve Bayraktar merkezinin Azerbaycan’da yaratılması hakkında anlaştık. İnşallah yakın gelecekte Azerbaycan’da Bayraktar merkezi yaratılacak. Orada eğitim, bakım, üretim de olacaktır” ifadelerini kullandı.

DİBEYBE: GERÇEK ANLAMDA HİZMET EDEN BİR TÜRKİYE MODELİNİ GÖRMEKTEYİZ

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ise , “Modern Türkiye’nin kurulum aşamasındaki rolünüzü vurgulamak isterim. Türkiye bugün başarılı bir devlet modelinin en güzide örneğidir. Halkına, milletine, vatanına gerçek anlamda hizmet eden bir Türkiye modelini görmekteyiz. Akkuyu Nükleer Santraliyle birlikte Türkiye’nin de nükleer santrale sahip ülkeler arasında yer almış olmasını kutlarım. Böylelikle Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 10’u bu santral sayesinde temin edilmiş olacak. Bugün Türkiye’nin bilge yöneticisi ve yönetimiyle, liderliğiyle bütün meydan okumalara karşı dik ve sağlam duruş sergilediğini görmekteyiz. Örneklerinden bir tanesi de elim depremden hemen sonra, nasıl hızlı bir şekilde yaraların sarıldığı ve yeniden imar faaliyetlerinin yapıldığını müşade etmekteyiz” dedi. (DHA)