Erdoğan’dan ‘kentsel dönüşüm’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, “Kentsel dönüşüm projelerimizin ülkemiz açısından ne kadar vazgeçilmez olduğunu hep beraber tecrübe ettik. Artık her kim, zehirli diliyle veya insanlarımızı tahrik etmek suretiyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlemiş olacaktır. Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yok. Biz de ideolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz. Deprem bölgesindeki illeri, ilçeleri, köyleri ayağa kaldırırken ülkemizin diğer bölgelerinde aynı tehditle yaşayan yerlerimizi de süratle dönüştüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesini ziyaret etti. Erdoğan’a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti. Erdoğan, Elbistan’daki AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“ELBİSTAN’DA BİNİN ÜZERİNDE, MARAŞ GENELİNDE 12 BİN 683 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ”

“Hatay’da yaşanan sarsıntıların ardından, dün de Malatya’da benzer bir durumla karşılaştık. Ne yazık ki bu sarsıntılarda da yıkımlar yaşadık, can kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını buradan tekrar çizmek istiyorum. Depremin vurduğu tüm il ve ilçelerimizdeki vatandaşlarımızdan, bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz. Arama-kurtarmadan yardım çalışmalarına kadar her konuda, Maraş’ta 41 binin üzerinde personel ve 5 bin 733 iş makinesi görev yaptı. Depremlerde sadece ilçemizde binin üzerinde, Maraş genelinde 12 bin 683 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Elbistanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.

“DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ ÇALIŞMALARI OLUMSUZ ETKİLEMİŞ OLSA DA KISA SÜREDE TÜM ENGELLERİN ÜSTESİNDEN GELMEYİ BAŞARDIK”

Depremzedelerimizin yaşadığı acının büyüklüğünün farkındayız. Rabbim tüm depremzedelerimize sabrı cemil ihsan eylesin diyoruz. Milletimizin sergilediği dirayet ve metanet karşısında da duygulanmamak elde değil. İl ve ilçe ziyaretlerimizde, milletimizin bu imtihanı vakur bir şekilde göğüslediğini görüyoruz. Bu asil duruş karşısında devlet olarak biz de depremzedelerimize olan sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. İlk günlerde deprem alanının genişliği, çetin kış şartları ve yıkımın büyüklüğü yürütülen çalışmaları olumsuz etkilemiş olsa da kısa sürede tüm engellerin üstesinden gelmeyi başardık. Zorlukları birer birer aşarak ihtiyaç duydukları her alanda depremzedelerimizin yanında olduk. Sivil toplum kuruluşlarımızdan belediyelere, uluslararası yardım ekiplerinden gönüllülere kadar, arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veren herkese bir kez daha teşekkür ederim.

“ELEKTRİK KONUSUNDA SIKINTI KALMAMIŞTIR”

Bugüne kadar toplam 20 bin 300 depremzedemizin tahliyesini gerçekleştirdik. İnsanlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çadır ve konteynırkent kurulumlarını sürdürüyoruz. Halihazırda Maraş genelinde çadırda, kamu tesislerinde, yurtlarda, okullarda ve diğer alanlarda 461 bin vatandaşımızı barındırıyoruz. Sadece Maraş’ta kurduğumuz ve dağıttığımız çadır sayısı 77 bine ulaştı. Aynı şekilde ilçeleriyle birlikte şehrimizde 24 bin konteynır planlaması yaptık. Bunların bir kısmını kurduk. İaşe ihtiyaçları için 41 seyyar mutfağımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Çiftçilerimizi de ihmal etmiyor, her konuda yanlarında oluyoruz. Toplam 32 uzman personelimizle çocuklarımız başta olmak üzere depremden etkilenen tüm kardeşlerimize psikososyal destek veriyoruz. İlçemiz genelindeki bin 123 trafonun ikisi haricinde hepsi faal hâldedir. Yani elektrik konusunda sıkıntı kalmamıştır. Doğal gaz hatlarındaki sorunların çoğunu giderdik. Böylece abonelerimizin yüzde 75’ine doğal gaz verilmesini sağladık. İçme suyu arzı konusunda da yüzde 98 oranına ulaştık. Kara yollarımızda deprem sebebiyle oluşan tahribatı tamamen giderdik.

“BİR AY İÇİNDE 309 BİN KONUTUN İNŞASINA BAŞLIYORUZ”

Ekiplerimizin yaptığı incelemelere göre; Elbistan’da 3 bin 487 binadaki 4 bin 339 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Maraş’ın tamamına baktığımızda, bu rakamın 45 bin 575 binada 119 binden fazla bağımsız bölüme ulaştığını görüyoruz. Hasar tespit çalışmaları bittiğinde bu sayılar kesinleşecektir. Arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken şehirlerimizi yeniden inşa etmek için gereken hazırlıklara da başladık. Birkaç ay içinde deprem bölgesi genelinde, köy evleriyle birlikte 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. İlk etapta Maraş’ta 83 bin konut ve 18 bin 681 köy evi ile bismillah diyoruz. Sizlerden bunun için bir yıl müsaade istiyorum.

“TOKİ, DEPREM SINAVINI ALNININ AKIYLA VERMİŞ BİR KURUMUMUZDUR”

TOKİ, deprem sınavını, yaptığı binaların ön hazırlıkları, inşa kalitesi, depreme dayanıklılığı başta olmak üzere her alanda alnının akıyla vermiş bir kurumumuzdur. Yeni yerleşim yerlerini ovalardan dağlara doğru kaydırıyoruz. Sadece konut değil, altyapısıyla okuluyla camisiyle sağlık merkeziyle çarşısıyla spor alanıyla yepyeni hayat alanları inşa ediyoruz, inşa edeceğiz. Şimdilik çadırkentler, konteynırkentler, şehir içinde ve dışında kira, kamu tesislerinde misafir etme gibi geçici barınma imkanı sağladığımız vatandaşlarımızı eskisinden daha güzel evlere kavuşturacağız.

“HER KİM BU İŞLERİ ENGELLEMEYE KALKARSA DOĞRUDAN MİLLETİMİZİ VE ÜLKEMİZİ SIRTINDAN HANÇERLEMİŞ OLACAKTIR”

Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirmiş bir yönetim sıfatıyla deprem bölgemizi yeni baştan inşa etmek de inşallah bizlere nasip olacaktır. Deprem tehdidi altındaki şehirlerimizin tamamında da kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak, binalarımızın yıkıldığı, insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Yaşadığımız bu büyük felaketin, deprem gerçeğini herkese, hepimize tekrar hatırlattığına inanıyorum. Özellikle kentsel dönüşüm projelerimizin ülkemiz açısından ne kadar vazgeçilmez olduğunu hep beraber tecrübe ettik. Artık her kim, zehirli diliyle veya insanlarımızı tahrik etmek suretiyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlemiş olacaktır. Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yoktur. Biz de ideolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz. Deprem bölgesindeki illeri, ilçeleri, köyleri ayağa kaldırırken ülkemizin diğer bölgelerinde aynı tehditle yaşayan yerlerimizi de süratle dönüştüreceğiz.” (ANKA)