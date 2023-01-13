Erdoğan’dan, İsveç’teki terör propagandasına suç duyurusu
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Erdoğan’dan, İsveç’teki terör propagandasına suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç’in başkenti Stokholm’de terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin düzenlediği gösterilerin failleri hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsveç’in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.

Suç duyurusunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. (DHA)

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