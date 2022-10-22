Erdoğan’dan Irak Cumhurbaşkanı Reşid’e tebrik telefonu
Haberler Gündem

Erdoğan’dan Irak Cumhurbaşkanı Reşid’e tebrik telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Abdullatif Reşid‘i tebrik etti.

Görüşmede, komşu Irak’ın huzur, istikrar ve selametini Türkiye’den ayrı tutmadıklarını belirten Erdoğan, ilişkilerin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Erdoğan’dan başörtüsü için referandum çağrısı

Erdoğan’dan başörtüsü için referandum çağrısı

Valilikten Amasra’ya 3 gün giriş yasağı kararı

Valilikten Amasra’ya 3 gün giriş yasağı kararı

FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı

FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı

Erdoğan’dan Irak Cumhurbaşkanı Reşid’e tebrik telefonu
Gündem