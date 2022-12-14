Erdoğan’dan ‘EYT’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar. İnşallah ay sonuna kadar da bunu karara bağlayacağız ve 2023’e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız. Olay bu” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, katılacakları toplantı ile ilgili olarak, “Enerji, ulaştırma ve ticari konular; zirvemizin ana gündem maddelerini teşkile edecektir. Bu vesileyle ayrıca ilişkilerimizin akdi zeminini kuvvetlendirmek üzere muhtelif anlaşma metinlerini de imzalayacağız. Böylelikle enerji, ticaret, ulaştırma, gümrük, ekonomi, eğitim, bilim ve kültür alanlarından sorumlu kurumlarımız arasında etkin iş birliği mekanizmalarını desteklemiş olacağız. Avaza’daki görüşmelerimizde bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunacağız. Maksadımız sadece 3 ülke halkı için değil kardeş Türk devletleri ve bölgemiz için daha müreffeh ve güvenli bir gelecek inşa etmektir. Başta Türk devletleri teşkilatlarımız olmak üzere çok taraflı platformlu iş birliğimizin geliştirilmesi de hedeflerimiz arasındadır. Zirvede alınacak kararların bu gayretlerimizde bizlere yardımcı olacağına inanıyorum” dedi.

ANTALYA’DAKİ SEL FELAKETİ

“Diplomaside çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı oluşturmanın adımlarını atarken ülkemiz sınırları içerisinde ise vatandaşlarımıza devletimizin gücünü ve kerim vasfını her fırsatta hissettiriyoruz” diyen Erdoğan, “Türkiye, özellikle afet yönetiminde ve afet sonrası yaraların sarılmasında dünyada örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir. Son Düzce depreminde nasıl vatandaşımıza ‘Devlet nerede?’ sorusunu sordurmamışsak; Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizi etkileyen sel ve su baskınları sonrasında da tüm imkanlarımızı insanımız için seferber ettik. Bu kapsamda olayın ilk anından itibaren hem müdahale hem de iyileştirme çalışmalarını başlattık. İçişleri, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm bakanlarımız hemen bölgeye intikal ettiler. Bakanlarımız, bölgede yürütülen faaliyetlerin koordinasyonuyla bizzat ilgileniyor. Toplam 13 bin 200 dekar tarım arazisi ve seralarda zarar meydana gelmiştir. Ayrıca konut, iş yeri ve araçlarla ilgili zarar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor. AFAD koordinasyonunda ilgili kamu kurumları, STK’lar, gönüllülerimiz ile birlikte toplam bin 804 personel, 395 araç ve iş makinesi görev yapmaktadır. Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizde genel hayata etkili afet bölgesi kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir. İlk etapta AFAD’tan 20 milyon lira, esnaflarımızın zararlarını gidermek için Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifler’inden 50 milyon lira, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) 30 milyon lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 2 buçuk milyon lira olmak üzere toplamda 100 milyon lirayı aşkın bir destek bölgeye gönderilmiştir. Bunların yanı sıra KOSGEB’ten afetten zarar gören her bir esnafımız için 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredi imkanı sağlanmıştır. Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla afetzedelerimizin yanında olmayı sürdürecektir. Buradan bir kez daha Antalya’ya geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum” dedi.

‘TEMENNİM ODUR Kİ, TÜRKMEN GAZINI HAZAR ÜZERİNDEN GETİRELİM’

Erdoğan, Türkmen gazının dünya pazarına taşınması konusunda, “Türk dünyasında iş birliği alanları her geçen gün giderek genişliyor. Bu bağlamda yarın da kritik bir zirve gerçekleşecek Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan devlet başkanları arasında. Enerji meselesi en öne çıkan başlıklardan bir tanesi ve Türkmen gazının dünya pazarına taşınması ve sunulması noktasında da Türkiye’nin alternatif rotalardan biri olması bekleniyor. Bu bağlamda yürütülen çalışmalarda hangi aşamaya gelindi?” sorusuna, “Aslında bu konuyu sayın Derdi Muhammedov ile daha önceki bir araya gelişimizde görüştük ve bu konuda kendisinin hassasiyetlerini de gördüm. Bu ‘Avaza Zirvesi’ zaten ağırlıklı olarak bu doğalgaz konusundaki adımı atmaya yöneliktir. Onun için Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanım da zirvede bizimle beraber olacak. Tabi bir tarafta da İlham Bey’in olması o da bu süreç için önem arz ediyor. Bunları orada 3lü olarak konuşacağız. Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim” ifadelerini kullandı.

‘BU KONUDA ASLA TAVİZ VEREMEYİZ’

Erdoğan, “Genel olarak Suriye’nin kuzeyine yönelik kara harekatına ilişkin neler söylemek istersiniz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum; bu işin adresi, bu adresin tarihi verilmez. Fakat Soçi mutabakatında Sayın Putin ile vardığımız hedefler belli. Onu kendisine tekrar hatırlattım ve hedefimiz özellikle sınırdan güneye malum bizim 30 kilometrelik bir derinlikte hedefimiz var. Zira buralardan ülkemiz sürekli olarak maalesef teröristlerin adeta tehdidi altında kalıyor. Son zamanlarda bu ciddi manada çoğaldı ve bunlara sessiz kalmamız mümkün değil. Yani Pençe-Kilit’te attığımız adımlar neyse, aynı şekilde Suriye’nin kuzeyinde zaman zaman topraklarımıza karşı yapılan saldırılara sessiz kalmamız da mümkün değil. Dost Rusya ile buradaki atacağımız adımlarda birlikte beraber karar verme ve belki de uygulama konusunda kendisinden destekleri de istedik. Bu konuda asla taviz veremeyiz”

‘2023’E BUNU MASAMIZDAN KALDIRARAK GİRMİŞ OLACAĞIZ’

Erdoğan, EYT ile ilgili son gelişmelerin ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin detayların sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

“EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar. İnşallah ay sonuna kadar da bunu karara bağlayacağız ve 2023’e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız. Olay bu. Cumhur ittifakı olarak Devlet Bey ile etraflıca birçok konuyu görüştük. Tabi şu bir gerçek ikimizin oyu parlamentoda Anayasa değişikliğine yeterli değil. Bu konularla ilgili olarak gerek başörtü meselesi gerek aile konusu bu konularda Anayasa değişikliği hususunda parlamentodaki diğer partilerin destek vermesi işimizi kolay kılacaktır. Onun için de grubumuz bu çalışmaları Cumhur İttifakı ile beraber yürütüyor. Temennimiz odur ki parlamentodaki diğer partilerin vereceği destekle bu Anayasa değişikliğini yapabilecek sayıya ulaşalım ve Anayasa değişikliğini de bu şekilde yapalım. (DHA)