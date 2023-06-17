Erdoğan’dan enflasyon mesajı

Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Seçim belirsizliğinin de ortadan kalkmasıyla artık bu konuda elimiz daha güçlü. Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliğini bu meselenin çözümü oluşturuyor. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla, büyüme ekseninde hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz” dedi.

İstanbul’da düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Salgın, deprem ve seçimlerin yanı sıra küresel ekonomideki sıkıntılara rağmen yakaladığımız bu ivmeyi inşallah kaybetmeyeceğiz. Bir süredir tüm dünya ile birlikte bizim de başımızı ağrıtan enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçim belirsizliğinin de ortadan kalkmasıyla artık bu konuda elimiz daha güçlü. Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliğini bu meselenin çözümü oluşturuyor. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla, büyüme ekseninde hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Dış ticarette en büyük sıkıntımız olan enerji yükünü Karadeniz Gazı, Gabar Petrolü, Akkuyu Nükleer Santrali ve yenilenebilir kaynaklarla asgariye indireceğiz. Güçlü Türkiye yolunda sizlerden aldığımız güçlü ihracatımızı rekordan rekora taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

2028 SENESİ İÇİN HEDEFİMİZ 400 MİLYAR DOLAR VE ÜSTÜNÜ YAKALAMAKTIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. Her başarımızdan sonra çıtayı sürekli yukarı çıkardık, geriye gidişe tahammülümüz olmadığı gibi durmaya, duraksamaya, yerinde saymaya da müsamahamız yoktur. İhracattaki yükseliş elbette olumludur. Bizim için önemli bir başarıdır ama Türkiye Yüzyılı vizyonumuz açısından asla yeterli değildir. Olumsuz küresel ekonomik görünüme rağmen ihracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz. 2028 senesi için de hedefimiz 400 milyar dolar ve üstünü yakalamaktır. Bu amaçla sürdürülebilir artış için yeni nesil desteklerimizle ihracatı tabana yayarken katma değerli ihracatı güçlendirmek için çalışacağız” diye konuştu. (DHA)