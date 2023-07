Erdoğan’dan emekli maaşı ve enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz; fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” dedi. Öte yandan Erdoğan emekli zammıyla ilgili de yeni bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt’ta miting düzenledi. Erdoğan, mitingde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Buradan soruyorum: Bayburt gelecek seçimlerde milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Bayburt gelecek seçimlerde demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? Bayburt 14 Mayıs, 28 Mayıs’ta olduğu gibi 31 Mart’ta da sandıkları yine patlatıyor muyuz? Sizinle bu yolları biz çok yürürüz. Bayburtlu kardeşlerimize şükran borcumuzu yeni eser ve hizmetlerle ödemenin gayretindeyiz. Bugün de şehrimize teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik. Pek çok yatırımı sizlerin istifadesine sunuyoruz. 36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz.

Toplumumuzun farklı kesimlerine yönelik pek çok müjde verdik. Son olarak dün emeklilerimizin maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimizin onayına sunduk. 2023 yılının ilk 6 ayında TÜFE oranı yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25’e yükseltiyoruz. Memur emeklisi kardeşlerimiz için, toplu sözleşme hükümleri gereğince ön görülen zam oranı yüzde 17,55 olacaktı. Buna ilaveten, refah payı verilerek zam oranını yüzde 25’e çıkarıyoruz.

Böylece SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR emeklilerimize aynı oranda zam yapıyoruz. Enflasyonun üzerinde yaptığımız artışlarla emeklilerimizi, enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Emekliler ile ilgili düzenlenen bu adım, tekrar hayırlı uğurlu olsun.

Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Fırsatçılara ve aç gözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Üç kuruş daha fazla kazanmak için vatandaşın lokmasına uzanan kirli ellere müsamaha etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, vatandaşımızdan gelen şikayetleri dikkatle inceliyor. Hileli yöntemlere başvuranlarla ilgili gerekli işlemler yapılıyor ve yapılacak. Hayat pahalılığı… Bununla mücadelemiz kararlı bir şekilde sürecek. Maalesef, hırsızlar çok. Bu hırsızlara da gereken hesabı soracağız.

Seçim kazanmak uğruna terör örgütleriyle bile iş birliği yapanlardan bu millete hiçbir fayda gelmez. Bunların siyaset sahnesinde ne için bulunduklarını sizler de görüyorsunuz değil mi? Sabah akşam kavgalarını izlemekten millete artık gına geldi. Düne kadar birbirlerine serenat yapıyorlardı. Bugün hakaret ediyorlar. Düne kadar övdükleri kim varsa bugün hepsini yerin dibine sokuyorlar. Düne kadar başa getirmeye çalıştıkları adaylarını mandacı, tek adam, diktatör diyerek göndermeye çalışıyorlar. Her gün kavga, her gün didişme her gün birbirlerine ayar verme. Koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok. Türkiye’de ne olmuş, ne bitmiş umurlarında bile değil. Dünyayı zaten takip etmiyorlar. Milletin sıkıntılarına çözüm olacak önerilerini duyan oldu mu? Yönettikleri belediyelerde eserin, hizmetin, yatırımın kırıntısına dahi rastlanılmıyor. Seçimlerden bu yana kendi seçmenleri dahil 85 milyonun tamamı ülkeyi bunların insafına bırakmadığı için her gün Allah’a hamdediyor. Milletimiz bunların kayıkçı kavgalarını gördükçe 14 Mayıs, 28 Mayıs’ta nasıl büyük bir tehlike atlattığını çok daha iyi biliyor. Rabbim bunların hırsından ülkemizi muhafaza eylesin. Bizim zaten bunlardan tewk bir beklentimiz var. Gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz.

Türkiye’ye çelme takmaktan vazgeçmeleri bile ülkemiz adına büyük bir kazançtır. Biz zaten muhalefete rağmen ülkemizi büyütmeye devam ediyoruz. Biz zaten hiçbir ayrım yapmadan illerimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz.”

(ANKA)