Erdoğan’dan Elmadağ’daki patlamaya ilişkin taziye mesajı

İletişim Başkanlığı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’ndaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler’i telefonla arayarak bilgi almıştır. Görüşmede Cumhurbaşkanımız, patlamada şehit olan 5 işçi kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilemiştir” açıklamasını yaptı.

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde MKE’ye ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda bugün sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. 5 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den bilgi aldığı belirtildi. İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’ndaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler’i telefonla arayarak bilgi almıştır. Görüşmede Cumhurbaşkanımız, patlamada şehit olan 5 işçi kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilemiştir.

Meydana gelen olaya ilişkin ilgili kurumlarımızca tahkikat başlatılması talimatını da veren Cumhurbaşkanımız, ordumuza ve milletimize taziye dileklerini iletmiştir.”

CEVDET YILMAZ: OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ İLK ANINDAN İTİBAREN İLGİLİ TÜM KURUMLARIMIZ TEYAKKUZA GEÇMİŞTİR.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptı paylaşımda, “Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’ndaki elim patlamada şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Olayın gerçekleştiği ilk anından itibaren ilgili tüm kurumlarımız teyakkuza geçmiştir. İlk belirlemelere göre patlama kimyasal tepkimeden kaynaklanmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Başımız sağolsun” ifadelerini kullandı. (ANKA)