Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık var

Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“Asgari ücret konusunda beklentilerle ilgili farklı rakamlar konuşuluyor. Bu konuyla ilgili siz neler söylersiniz?” sorusu üzerine Erdoğan , “Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin.”

Erdoğan , Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi’nden dönüşünde, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

“Dün yapmış olduğunuz ortak basın açıklamasında ‘Kazakistan’la Orta Koridor’un geliştirilmesi için çalışmayı sürdüreceğiz’ ifadelerini kullandınız. Ev sahibi mevkidaşınız Tokayev ise ‘Taşımacılık ve transit alanında Orta Koridor’un geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir’ açıklamasında bulundu. Türkiye konumu itibarıyla çok önemli bir noktada. Marmaray gibi Asya ve Avrupa yakasını birleştiren tüm projeler aslında bu büyük adımın da bir parçası. Burada akıllara Kanal İstanbul projesi de geliyor. Kanal İstanbul projesinin Orta Koridor’a olası katkısı üzerine görüşmeleriniz oldu mu ya da projenin bir parçası olacağı düşünülebilir mi? Yakın dönemde Orta Koridor ile ilgili hangi adımların atılmasını öngörüyorsunuz?” sorusu üzerine Erdoğan , dünyadaki ticaret hacminin şu anda 12 milyar ton olduğunu, bu rakamın 2030’da 25 milyar tona çıkacağını söyledi.

Ticaret hacminin hareketliliğinin yüzde 90’a yakınının denizden sağlandığını dile getiren Erdoğan , şöyle konuştu:

“Sonuçta bugün İstanbul Boğazı’ndaki sıkıntılar belli. Önümüzdeki yıllarda bu çok daha artacak. Ayrıca bizim doğu-batı aksında Orta Koridor’daki hedeflerimiz var. Kuzey Koridor’da yaşanan sıkıntılardan dolayı Orta Koridor’a büyük bir yük binecek. Bunların hepsi düşünüldüğünde, özellikle kuzey-güney aksında Kanal İstanbul olmazsa olmaz. Önümüzdeki günlerde, yıllarda bu çok çok daha gündemimizde olacak. Bizim de bir taraftan planlamalarımız, fizibilitelerimiz devam ediyor. Dünyanın şu anda en çok odaklandığı konu çevrecilik. Biz, Kanal İstanbul ile çevrecilikte de dünyaya örnek bir ders vereceğiz. Boğaz’da bir defa ciddi manada bir çevre tehdidi var. Her an her şey olabilir. Biz, hiçbir zaman Sarayburnu’ndaki, Selimiye’nin önündeki Independenta yangınını unutmayız. Zaman zaman yalılara bindiren gemileri unutmayız. Ama şimdi bizim Kanal İstanbul ile bütün bu sıkıntıları ortadan kaldırmış olacağız. Bugün Bakırköy, Samatya sahillere baktığınızda günlerce beklemeler, birikmeler var. Bir de Karadeniz’deki birikmeler var. Yarın bunlar çok çok daha artacak. Bir de gemi boyutları çok büyüdü. Yüzde 30’u da tehlikeli madde taşıyor. Riskin boyutları çok daha arttı. Bundan 10 yıl önceki 3 tane gemi, şu anda tek gemi oldu. Sayı bir miktar azaldı ama risk daha da büyüdü. Gemi sayısı azaldı ama taşınan yük miktarı tam yüzde 40 arttı son 10 senede.”

“Başörtüsüne anayasal zırh çerçevesinde çalışmalar var. Meclis grubu da çalışıyor. Kaç madde olacak? İçinde aile maddeleri olacak mı? Bir de neden Anayasa 24 ve 10 üzerinden ilerleniyor? Diğer taraftan CHP’nin verdiği bir yasa teklifi var. Siz anayasa teklifi verdiniz. Bu denkleme baktığımız zaman, yasa teklifinin AK Parti’ye, anayasa teklifinin de CHP’ye ihtiyacı var. Kemal Bey’in tavrı ortada. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?” sorusuna Erdoğan , şu yanıtı verdi:

“Burada madde noktasında, fazla madde olmasından yana değiliz. Arkadaşlar şu anda çalışmayı sürdürüyor. Efradını cami ağyarını mani şekilde ama az maddede bunları toparlamayı planladık. Konu olarak da olay sadece başörtüsü olayı değil, bir de bunun yanına en önemli derdimiz olan aile konusunu da yine bu düzenlemenin içerisine koyalım istiyoruz ve bu çalışmayı da arkadaşlarımız yürütüyor. Bu çalışmayla birlikte de süratle vakit kaybetmeden hemen bunu Meclis’e sunmanın gayreti içerisinde olacağız. Biz döndükten sonra arkadaşlar bize bir sunum yapacaklar. Bu sunumu yaptıktan sonra da fazla gecikmeden hemen istiyoruz ki bunu Meclis’e sunalım.”

“Sana altılı masa bile destek vermiyor”

Aile konusundaki maddenin de tartışıldığının belirtilmesi üzerine Erdoğan , şöyle devam etti:

“Bizim sunduğumuz her madde tartışılır. Zaten tartışılmazsa demek ki bir iş yapmıyoruz. Tartışılacak ki bir iş yaptığımız ortaya çıksın. Çünkü bunlar hayati. Yoksa Türkiye’nin gündeminde başörtüsü diye bir konu mu vardı? Yanımda başörtülü var. Böyle bir dert var mı? Kimse sana ‘niye takıyorsun’ dedi mi? Bunların hepsi aşıldı, geçti ama gündemde böyle bir şey yokken bayram değil, seyran değil meselesi. Böyle bir noktaya geldi iş. Adamın derdi de yok aslında. Niye bunu gündeme getirdi, bunu anlamak da mümkün değil. Şu an itibarıyla biz hazırlığımızı yapacağız ki yine birileri çıkıp zaman zaman ‘başörtüsü’ demesin, ‘aile’ demesin diye gelin artık anayasa değişikliğini yapalım, adımı ona göre atalım. Eğer hakikaten güveniyorsanız kendinize, dürüstseniz, samimiyseniz yapalım. Çünkü yasal bir değişikliğe zaten ihtiyaç yok. Yasal olarak her şey, düzenlemeler de yapılmış zaten var ama burada onların niyeti sadece bir şeyleri bulandırmak, güya ‘bak ben savundum ama destek vermedi’ demek. Sana altılı masa bile destek vermiyor. Türkiye’nin böyle bir düzenlemeye ihtiyacı yok.”

“Aile maddesi, LGBT’nin muhalefet partileri tarafından siyasallaştırılmasına ön alma gibi bir şey içerecek mi?” sorusuna Erdoğan , “Öyleyse demek anlamışlar. Güçlü aile, güçlü milleti oluşturur.” karşılığını verdi.

“Biz, kapımızı kimseye kapayamayız”

Bir gazetecinin, eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye geçtiğini hatırlatarak, bundan sonra çeşitli isimlere davetinin olup olmayacağını sorması üzerine Erdoğan , davetlerinin her zaman baki olduğunu, kapılarının açık olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , “Biz, kapımızı kimseye kapayamayız. Yeter ki gelenin milli ve yerli yanı güçlü olsun. Mehmet Ali Bey kendisi de açıklama yaptı. İnşallah çarşamba günü grup toplantısında da rozetini bizzat takacağım ve böylece şu anda resmen AK Parti’ye girmiş olsa da o gün grup toplantısında herkesin huzurunda rozetini takarak çok daha farklı bir anlamda o ruhu istiyorum ki grubumuz da yaşasın.” dedi.

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) büyükelçi olarak atandığının hatırlatılması üzerine Erdoğan , Feyzioğlu’nun iyi bir hukukçu olduğunu ifade etti.

Metin Feyzioğlu’nun uluslararası hukuk ve Kıbrıs konularında kendileriyle güzel çalışmalar yaptığını aktaran Erdoğan , “Kendisine bu teklifi yaptığımda o da ‘bunun için çok müteşekkir olurum’ dedi. Metin Bey’in özellikle Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs adasındaki gelişmelere vukufiyeti var. Sadece bir büyükelçi değil aynı zamanda akademisyen olarak da orada çok önemli işler başaracağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de ayrı bir sıçramayı getirecek”

“İlk Evim İlk İş Yerim” kampanyası ve esnaf destek paketlerinin büyük ilgi gördüğüne işaret edilerek, yeni müjdelerin sorulması üzerine Erdoğan , şunları söyledi:

“Aslında ilk yaptığım açıklamadan sonra bu sürece yönelik yeni açıklama arsa üzerinde oldu. Ne dedik? Arsadaki sayıyı ilk etapta 1 milyon olarak düşünüyoruz. 1 milyon arsa. Bunu da nasıl yapacağız? Kura çekimiyle oradaki dağıtımları yapacağız. Derdimiz altyapısı yapılmış arsalara kendi imkanıyla bankaların vereceği düşük faiz krediyle gelsin benim vatandaşım evini oraya kendisi yapsın. Bu, Türkiye’de ayrı bir sıçramayı getirecek. Bu, zemin artı 1 veya sadece zemin, bu şekilde 1 milyon arsayı inşallah vatandaşlarımıza ucuz imkanlarla verme anlayışını getiriyor. Bu konuyla ilgili de iki gün önce bakanımla görüştüm. O da ‘biz bütün hazırlıkları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak yaptık, hazırız, her an bununla ilgili adımı atabiliriz’ dedi. Şu an itibariyle inşallah Bakanlığımızın takibinde bu adımı da atacağız.”