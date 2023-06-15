Erdoğan’dan asgari ücret, memur ve emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Temmuz ayı engelli ve engelli yakını ve yaşlı aylıkların ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı’ndan önce sevindiriyoruz. Sadece Haziran ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 19 milyar lira ödeme gerçekleştireceğiz. Geçen haftaki açıklamamız sonrasında asgari ücret komisyonumuz görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı bir zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum. Memur maaş artış oranlarıyla ilgili Meclis sürecini yakında başlatıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Yaklaşık 8,5 saat süren toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan şöyle konuştu:

“Şu anda kabinedeki arkadaşlarımın, Dışişleri Bakanımız hariç hepsi hazırlıklarını sundular. Dışişleri Bakanımız daha önce sundu. Tabii bir de şu 2-3 gün içerisinde Bakan arkadaşlarımın yardımcıları ile ilgili hazırlıklarını kendilerinden dinleme fırsatım olacak.

Yaklaşık 3 ay süren seçim belirsizliğinin sandıkların kapanmasıyla birlikte tamamen geride bırakılması çok önemli bir başarıdır. Ülkemizin 3 Kasım 2002 seçimleriyle elde ettiği siyasi istikrar ortamı, yeni sistem sayesinde artık kurumsallaşmıştır. Türk siyasi tarihine baktığımızda başlı başına bu bile büyük bir devrimdir. Haftalar boyunca koalisyon görüşmelerinin sürdüğü, siyasi partiler arasında al gülüm, ver gülüm pazarlıklarının döndüğü, mutabakata varılamadığı için sürekli krizlerin çıktığı, esnafın, çiftçinin, işçinin, iş dünyasının bir türlü önünü göremediği, yani siyaset rayına girmediği için ülkenin de toparlanamadığı eski günler tamamen geride kalmıştır.

“PARLAMENTER SİSTEM TARTIŞMALARI BİR DAHA AÇILMAMAK ÜZERE KAPANMIŞTIR”

Milletimiz, 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta iki kez ortaya koyduğu iradesiyle eski sisteme dönüş önerilerini reddetmiştir. Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle karşılamamızın faydalarını zamanla daha iyi göreceğiz. Bundan sonra hedeflerimize daha iyi koşacağız.

Bugün hatırlamak istemediğimiz pek çok sıkıntının temelinde siyasette güven ve istikrar açığı vardı. Biz 2002’den itibaren güven ve istikrarı tahkim eden hamlelerimizle bu açığı kapattık. Türkiye’yi sadece prangalarından kurtarmadık. Aynı zamanda gücünü tam kapasite kullanabileceği bir iklime kavuşturduk.

Millet oyunu görmüş, sandıkta son sözünü söylemiş ve kararını vermiştir. Muhalefetin de hakikatleri görmesini ve kabullenmesini temenni ediyoruz.

Son 1 aydır sırf oy tercihinden dolayı hakarete uğramadık toplum kesimi bırakmadılar. AK Parti’nin özellikle kırsal kesimin oylarıyla bu seçimi kazandığını iddia edecek kadar sefil hâle geldiler. Bir taraftan ‘Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin Başkanı’yız’ diyeceksin, öbür taraftan Gazi’nin ‘Köylü milletin efendisidir’ ifadesini görmezden geleceksin. Bu ne menem iştir? İşte, siz mi bu millete bu şekilde hakaret ediyorsunuz, bu millet sandıkta size, kırsaldaki de şehirdeki de en güzel cevabı veriyor.

Ülke değişiyor, dünya değişiyor ama bunların millete bakışı asla ve asla değişmiyor. Milleti hizmete ve hürmete layık görmeyen zihniyetin Türkiye Yüzyılı’nda yeri yoktur. Bu çevrelerin her seçim yenilgisi sonrasında nükseden seçmeni suçlama hastalığından bir an önce kurtulmasını diliyoruz. Muhalefetin milletin tercihlerine saygı duymayı artık öğrenmesi kanaatindeyiz.

Biz Türkiye Yüzyılı’nın inşasına yapılacak her türlü katkıyı değerlendirmeye varız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize beraber yürüyelim istiyoruz. Türkiye’nin birliğini, dirliğini, demokrasisinin standartlarını yürütecek adımları 85 milyon olarak hep beraber atalım diyoruz. Ülkemizi darbe mahsulü mevcut anayasasından hep birlikte kurtaralım istiyoruz.

“TEMMUZ AYI ENGELLİ, ENGELLİ YAKINI VE YAŞLI AYLIK ÖDEMESİNİ ERKENE ALIYORUZ”

Buğday ve arpa alım fiyatlarımızın üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandığını görüyoruz. Bundan sonra da çiftçimizi, üreticimizi, köylümüzü desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye’nin kalkınmasına omuz veren kim varsa, hiçbir ayrım yapmadan tüm imkânlarımızla yanında olacağız. Biz bu milletin efendisi, değil hizmetkârıyız. İşte bizim aramızdaki fark bu. Ülkemize on yıllar boyunca hizmet etmiş, bu uğurda saçlarını ağartmış emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını ve yaşlı aylıkların ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı’ndan önce sevindiriyoruz. Sadece Haziran ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 19 milyar lira ödeme gerçekleştireceğiz. Geçen haftaki açıklamamız sonrasında asgari ücret komisyonumuz görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı bir zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum. Memur maaş artış oranlarıyla ilgili Meclis sürecini yakında başlatıyoruz.

“EKONOMİMİZİ ŞAHLANDIRACAK KURMAY KADROUMUZU KISA SÜREDE OLUŞTURDUK”

Bakan arkadaşlarımızdan önümüzdeki döneminden kısa, uzun, orta vadeli planlarını dinleme fırsatı buldum. Tüm projelerimizi belli bir takvim çerçevesinde tek tek hayata geçireceğiz. Yeni dönemde ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuzu hamdolsun kısa sürede oluşturduk. Merkez Bankası’ndan BDDK’ya kadar ilgili kurumlara alanında temayüz etmiş isimleri atadık. Muhalefetin seçim döneminde kadın hakları konusunda yaydığı yalanların tamamen temelsiz olduğunu bir kez daha gösterdik. Kadınlar yeni dönemimizde de bürokrasiden siyasete, iş dünyasından aileye kadar her alanda öncü rol oynamaya devam edecektir.

Gelecek 5 sene boyunca milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmekle kararlıyız. Gençlerimizden iş dünyamıza, ev hanımlarından üreticilerimize, kamu görevlilerimizden depremzedelerimize kadar kime neyi taahhüt etmişsek hepsini tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz.

Bölgemizde Türkiye’nin hesaba katılmadığı, katkısının alınmadığı denklemin kalıcı olması mümkün değildir. Sahada ve masada güçlü Türkiye idealimiz artık hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmüştür. Bugün ülkemizin nüfuz alanı, sınırlarının çok ötesine taşmıştır. Son seçimleri Afrika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Latin Amerika’ya, Türk dünyasından İslam alemine kadar dünyanın dört bir yanından çok yakından takip edilmesi bunun en net ifadesidir.

“NE ÜLKEMİZİN NE DE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN HAKLARININ GASP EDİLMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz bizleri havalimanından itibaren muhteşem bir coşkuyla bağırlarına bastılar. Sevgileriyle seçim zaferimizi milletimizle birlikte Kıbrıs Türk halkının da zaferi olduğunu gösterdiler.

Türk milletinin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türk halkıyla yan yana, omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. Ana vatan ile yavru vatan arasındaki entegrasyonun derinleştirilmesi için hukuki, ekonomik ve siyasi her türlü adımı atacağız. Ne ülkemizin ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

İlham Aliyev kardeşimle yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirecek pek çok önemli karar aldık. Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkartmayı ortak hedef olarak belirledik. İki lider olarak özellikle Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi’nin kurulmasına büyük önem veriyoruz. Ermenistan ile devam eden normalleşme sürecine desteğimizi vurguladık. Bölgemizde barış ve istikrarın tesisine dair güçlü beklentilerimizi bir kez daha teyit ettik.

“BUGÜNE KADAR AFETZEDELERİMİZE TOPLAM 61 MİLYAR LİRA NAKDİ YARDIM YAPTIK”

Deprem bölgesindeki 11 ilimizin alt yapısı ve üst yapısıyla yeniden ayağa kaldırılması birinci önceliğimizdir. Gözümüz, kulağımız ve kalbimiz her zaman bölgedeki kardeşlerimizledir. Tüm Bakanlıklarımızın depremden etkilenen şehirlerimizde yürüttüğü çalışmalarda gelinen son durumu görüştük. Bugüne kadar afetzedelerimize yaptığımız nakdi yardımların toplam tutarı 61 milyar lirayı buluyor. Depremzedelerimizi bir an önce yuvalarına kavuşturmak istiyoruz.

Yeni bir adım daha atıyoruz. Yayınladığımız kararname ile 2 bin 430 hektarlık alanla, 11 yeri daha sanayi sahası olarak ilan ediyoruz. Depremin ardından ilan ettiğimiz sanayi alanı sayısını 18’e yükseltiyoruz.

Teknofest gençliğinin yetişmesi için elimizdeki tüm imkânları seferber edeceğiz. Bu düşüncelerle toplantımızın ve aldığımız kararların milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Cuma günü karne sevinci yaşayacak tüm öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyorum. Saygıdeğer öğretmenlerimize, emekleri ve fedakârlıkları için teşekkür ediyorum. Yine bu hafta sonu yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.”

(ANKA)