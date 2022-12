Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın, asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Katarda yapılan FIFA 2022 Dünya Kupasını kazanan Arjantini tebrik etti. Erdoğan, “Dost ve kardeş Katarı da kupa organizasyonunda gösterdiği başarılı ev sahipliği için kutluyorum. İnşallah milli takımımızın bu kupayı ülkemize getirdiği günleri de görmeyi ümit ediyoruz. Nice ‘olmaz’ denilenleri başaran Türkiyenin bir gün bu hayali de gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum. Geçtiğimiz cuma günü geç saatlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktayın 21 Ekimdeki sunuşuyla başlayan bütçe müzakereleri komisyonlarda 36 gün, genel kurulda 12 gün boyunca sürdü. Bu süreç boyunca söz alan 262 milletvekili değerlendirmeleriyle bütçe görüşmelerinde bir fiil yer aldı. Bu bütçeyi de milletin bütçesi olarak hazırladık ve inşallah öyle de uygulayacağız. Vizyon, program ve proje yoksunu muhalefet partileri bu bütçe görüşmeleri boyunca da kifayetsizliklerini göstermeye devam etmiştir. Nitekim bütçe tartışmalarında muhalefetin tutumuna baktığımızda cumhuriyetin 100 yıllık serencamının muhasebesini yapan bir akıl göremiyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin takdirini yaparak daha fazlasına talip olan bir irade göremiyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında ülkemizin önündeki fırsatları ve tehditleri değerlendiren bir analiz göremiyoruz. Cumhuriyetimizin 2nci asrına dair bir vizyon da göremiyoruz. Bunların yerine cevabı defalarca verilmiş yalanları, iftiraları, çarpıtmaları temcit pilavı gibi tekrarlayan, ellerine tutuşturulmuş notları sorgulamadan okuyan bir zihniyetin hesaplarına ve hezeyanlarına hep beraber tekrar şahit olduk” ifadelerini kullandı.

‘KÜRESEL TEHDİTLERE KARŞI DAHA ETKİN KORUNACAĞIZ’

Erdoğan, millete verdikleri sözlerinin baki olduğunu belirterek, “Eğitimde anaokulundan liseye her seviyede 351 bin yeni derslik yaptık, 750 bin yeni öğretmen atadık, 131 yeni üniversiteyi faaliyete geçirdik, yükseköğrenim yurt yatak kapasitesini 850 bine yükselttik. Önümüzdeki dönemde her seviyede eğitimin kalitesini daha da artıracağız. Evlatlarımıza geleceği en iyi şekilde hazırlamayı sürdüreceğiz. Sağlıkta kapsamlı ve etkin reformla her bir insanımızı kucaklayan bir sağlık sistemi kurduk. Şehir hastaneleri ve diğer yatırımlarla ülkemizi dünyanın en iyi sağlık altyapısına kavuşturduk. Önümüzdeki dönemde ülkemizi bölgesinin ve dünyanın sağlık merkezi yapacağız. Adalette temel kanunların yenilenmesinden hakim-savcı sayısının artırılmasına, demokratik reformlardan verilen hizmetlerin kolaylaştırılmasını sağlayan düzenlemelere kadar pek çok adım attık. Önümüzdeki dönemde milletimizin hukuk sistemine olan güvenini daha da güçlendireceğiz. Güvenlikte ordumuzu, emniyetimizi, jandarmamızı, istihbaratımızı insan gücünden teknolojiye kadar her alanda güçlendirerek ülkemizi terör örgütlerinden ve suç çetelerinden arındırdık. Önümüzdeki dönemde bölgesel ve küresel tehditlere karşı daha etkin şekilde korunacağız” diye konuştu.

‘ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI KALDIRANA KADAR ÇALIŞACAĞIZ’

Sosyal hizmetlerde yaşlıdan engelliye, çocuktan kadına, şehit yakını ve gaziden garip gurebaya, her vatandaşın yanında yer aldıklarını vurgulayan Erdoğan, “Kimseyi sahipsiz bırakmayacak bir sistem kurduk. Önümüzdeki dönemde daha fazla vatandaşımızı sosyal destek şemsiyemizin altına alacağız. Ulaştırmada bölünmüş yolu 6 bin 100 kilometreden 29 bin kilometreye, otoyolu bin 714 kilometreden 3 bin 633 kilometreye çıkardık; ülkemizi ilk defa hızlı trenle tanıştırdık. Şehirlerimizi raylı sistemlerle ördük. Dünya çapında dev projeleri hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde bu altyapıyı geliştirmeye devam edeceğiz. Enerjide kurulu gücümüzü üç katından fazla artırdık. Yerli ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü yüzde 65 seviyesine yükselttik. Doğal gazı 81 ilimize yaygınlaştırdık. Önümüzdeki dönemde enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırana kadar çalışacağız. Sanayide OSB’lerdeki işletmeleri 11 binden 56 bine, buralardaki istihdamı 415 binden 2 milyon 300 bine çıkardık. Savunma sektörü ve pek çok alanda dünya çapında rekabet gücü kazandık. Önümüzdeki dönemde sanayimizi orta-yüksek teknoloji ağırlıklı bir yapıyla daha da güçlendireceğiz” dedi.

‘ÇOK BÜYÜK BAŞARILARI MİLLETİMİZE SUNACAĞIZ’

Erdoğan, şehircilikte 1 milyon 170 bin konutu ve millet bahçelerini hizmete sunduklarını ifade ederek, “Atık su arıtma, katı atık tesisleriyle çevreyi koruduk. İklim değişikliğiyle mücadeleyi başlattık. Önümüzdeki dönemde 500 bin konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri kampanyamızla milyonlarca insanımızı ev ve iş yeri sahibi yapmayı, iklim değişikliğine karşı ülkemizi hazırlamayı sürdüreceğiz. Tarımda bu sektörün milli hasılasını 37 milyar liradan yaklaşık 677 milyar liraya çıkardık. 716 yeni baraj, 615 yeni hidroelektrik santrali, 299 yeni içme suyu tesisi, bin 614 yeni sulama tesisi inşa ettik. Önümüzdeki dönemde çiftçilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz. 2023 hedeflerimizle Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında yapılanları üçe, beşe, ona katlayan hizmetleri ülkemize kazandırdık. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dünyanın 10 büyük ülkesi arasına girme hedefiyle çok daha büyük başarıları milletimize sunacağız” ifadelerini kullandı.

‘ASGARİ ÜCRETİ DE YOLUNA KOYMUŞ OLACAĞIZ’

Erdoğan, verdikleri sözleri birer birer yerine getirmeyi sürdüreceklerini ifade ederek, “Son dönemde ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok beklentiyi gündemden çıkardık. Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın, asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp, onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz, geçtiğimiz haftalarda Meclise bir anayasa değişikliği teklifi sunduk. CHP’nin gündeme getirdiği başörtüsüyle ilgili teklifi ‘Türkiye bu temel hak konusunda bir daha benzer tartışmaların içerisine düşmesin’ diye anayasa hükmü haline dönüştürdük. Ayrıca bu teklife aile yapımızı, küresel sapkın akımların saldırılarından korumaya yönelik bir madde de ekledik. Küçük yaşta evlendirildiği iddia edilen bir evladımızın trajedisi üzerinden milletimizin inancına saldıranların aile kurumunun korunması hususundaki samimiyetini bu vesileyle tartma imkanı bulacağız” dedi. (DHA-AA)