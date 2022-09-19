Erdoğan’dan ABD’ye PKK ve FETÖ mesajı

New York’ta Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili konuştu. Erdoğan, “Önümüzdeki süreçte, Amerika ile iş birliğimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken aramızdaki sorunları çözebilmeyi ümit ediyorum” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmeleri için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) yemeğinde ABD’de yaşayan Türk ve yabancı toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdoğan, Rockefeller Plaza’da düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, Türkiye-ABD ilişkilerine değinerek “Geldiğimiz noktada Türk-Amerikan toplumunun belirli bir olgunluğa eriştiğini müşahede ediyoruz. Sahip olduğunuz ortak değerler etrafında birleştiğiniz sürece, üstesinden gelemeyeceğiniz zorluk yoktur” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Herkesin bildiği gibi hayat maalesef boşluk kabul etmiyor. Bizim ihmal ettiğimiz her alan başkaları tarafından dolduruluyor. Bu boşlukları da çoğu zaman ülkemize ve milletimize yönelik husumet besleyen örgütler ve lobiler istismar ediyor. Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek amacıyla hareket eden çıkar gruplarını ve faaliyetlerini sizler çok iyi görüyorsunuz. Hukuki ve tarihi gerçeklerden uzak iddialar yoluyla Türkiye’yi hedef alan bu faaliyetlerin akim bırakılması büyük önem arz ediyor. Milletimiz hakkındaki gerçeklerin, gerek Washington’da gerek eyaletler düzeyinde daha iyi idrak edilmesini sağlamak hepimizin görevidir. Türkiye ortak paydasında buluşan tüm vatandaşlarımızın siyasi ve diğer görüş ayrılıklarını bir tarafa koyarak milli meselelerde dayanışma içinde hareket etmesini bekliyoruz.”

‘ÇÖZEMEYECEĞİMİZ SORUN YOK’

Türkiye’nin, terörden en çok etkilenen ve terörle mücadelede en ön safta yer alan ülkelerin başında geldiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

“Amerikalı dostlarımızın PKK-YPG ve FETÖ’yle mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde iş birliği içinde hareket etmesini bekliyoruz. FETÖ elebaşının ve örgüt mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için Amerikan makamları nezdindeki girişimlerimizi titizlikle yürütüyoruz. 15 Temmuz gecesi 252 insanımızı alçakça katleden, Meclisimize bomba atan, demokrasimize kasteden bu yapının maşeri vicdanla birlikte hukuk önünde de mahkum olması gerekiyor. Sizlerin de bu terör örgütlerinin gerçek yüzlerini mümkün olan her platformda anlatmayı sürdüreceğinize inanıyorum. Nefret söylemlerinin, özellikle de İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik önyargıların, dünya genelinde arttığını müşahede ediyoruz. Ne yazık ki, Türk-Amerikan toplumu ve Amerikalı Müslümanlar da zaman zaman bu yönde saldırılara maruz kalıyor. Amerikalı dostlarımızdan beklentimiz, dinimizi terörle aynı paranteze alan çarpık zihniyete ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerine karşı güçlü tedbirler almalarıdır.” (AA)