Erdoğan’dan 7 üniversiteye rektör ataması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre; Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Çağrı Erhan; Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Serkan Eryılmaz; Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Esra Hatipoğlu; İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fadime Yüksektepe; Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. İbrahim Özcoşar; Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Rahmi Er; Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Levent Kandiller atandı.
Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Kanunun 13’üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldı.
(DHA)