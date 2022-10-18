Erdoğan: Yaz stajını asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ulusal Staj Programı’nın 2023 yılı başvurularını bugün itibarıyla açıyoruz. Ayrıca yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30’una tekabül eden rakamı, 2023’ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz.” dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan “e-İnsan” programının tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, kamunun personel alımları konusunda e-Devlet’e entegre, yenilikçi bir sistem olan Kariyer Kapısı platformunun geçen yıl hizmete sunulduğunu anımsattı.

Başvurudan yerleştirmeye kadar tüm süreçlerin dijital ortamda yürüdüğü bu sistemin etkinliğinin giderek arttığını vurgulayan Erdoğan, platforma bugüne kadar 100’ü aşkın kamu kurumunun entegre olduğunu, 3 milyon başvuru yapıldığını ve açılan 2 bin 130 pozisyonla ilgili işlemlerin başarıyla yürütüldüğünü belirtti.

Erdoğan, kamudaki görevde yükselme ve terfi işlemlerinin de Kariyer Kapısı üzerinden yapılmaya başlandığını söyledi.

Kamu çalışanlarının gelişiminin üzerinde önemle durdukları bir husus olduğuna dikkati çeken Erdoğan, merkez taşra ve yurt dışı teşkilatlarındaki tüm kamu görevlilerinin zaman ve mekan bağımlılığı olmadan dijital platformlar üzerinden eğitim almasını sağlayacak bir sistemi de hayata geçirdiklerini bildirdi.

Erdoğan, “Uzaktan Eğitim Kapısı dediğimiz bu hizmetten, binin üzerinde kurumumuza ve 659 yerel yönetimimize bağlı 3,8 milyonu aşkın kamu personelimiz istifade etmiştir. Bünyesinde 30 bini aşkın eğitim materyalinin yer aldığı bu platformdan, kamu çalışanlarının yarısının hizmet alabilmesini sağladık.” diye konuştu.

“Hizmetlerin ülkemize sağladığı katma değer 20 milyar lira”

Yapılan eğitim ihtiyaç analizinden çıkan sonuçlar ışığında, bu sistemi bir üst seviyeye yükseltmenin hazırlıklarını yaptıklarını belirten Erdoğan, Uzaktan Eğitim Kapısı başta olmak üzere faaliyete geçirilen platformların 2 yıldaki ziyaretçi adedinin 400 milyonu geçtiği bilgisini paylaştı.

Bunun nereden nereye gelindiğini göstermesi bakımından önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, “Bu hizmetlerin ülkemize sağladığı katma değer 20 milyar lira, karbon emisyonu salınımına faydası yılda 136 bin ton olarak hesaplanmaktadır. Tabii bu anlattıklarımız, geçmişte yaptıkları sınavların kağıtlarını koydukları çuvalların ağzını bile açmadan kamuya personel yerleştiren, halen yüzdelik oranlarla ittifak ortaklarına personel taksimatı yapan zihniyetin aklının alamayacağı devrimlerdir.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Önümüzdeki yıl Ulusal Staj Programı’mızdaki stajyer öğrenci sayısını 150 bine çıkartıyoruz. Staj sürelerinin de öğrenci ve kurum arasındaki karşılıklı rızaya bağlı olarak 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyoruz. Özel sektörden beklentimiz, 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırmamıza destek vermeleridir. El ele vereceğiz, dayanışma içerisinde olacağız ve sıçramamızı bir anda gerçekleştireceğiz.

Bu vesileyle gençlerimize bir de müjde vermek istiyorum. Ulusal Staj Programı’nın 2023 yılı başvurularını bugün itibarıyla açıyoruz. Ayrıca yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30’una tekabül eden rakamı, 2023’ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. İlave olarak, staj sonrası öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmaya devam edebilmelerini temin amacıyla geliştirdiğimiz Yetenek Yönetim Modelini de yaygınlaştırıyoruz. Hem kamu hem özel sektör tarafının uzun zamandır beklediğini bildiğimiz Türkiye’nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık. Bir sonraki adım olarak kamu ve özel sektörün gelecekte ihtiyaç duyacağı beceri ve etkinlikteki insan kaynağının belirlenmesi amacıyla 2023-2027 Stratejik İnsan Kaynağı planlamasının çalışmalarına başladık. Amacımız, Türkiye’nin 2053’e kadar ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştirmemizin önünü açacak kapsamlı bir planlamayı tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirmektir.”

“İnsanlarımızın sisteme emanet ettiği her beceri ve bilgi, koruma altındadır”

Türkiye’nin ürettiği her modelin Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar geniş bir coğrafyadaki dostlarının da önünü aydınlattığı bilinciyle bu çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Erdoğan, her faaliyeti “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.” öğüdüne uygun şekilde hayata geçirdiklerini söyledi.

e-İnsan projesinin tüm bu araçların ve daha fazlasının tek çatı altında sunulduğu bütünleşik bir dijital hizmet noktası olduğunu ifade eden Erdoğan, “Verilen hizmetler ve kullanılan teknolojik altyapı itibarıyla bu proje, dünyanın en gelişmiş mobil dijital platformu özelliğini haizdir. e-İnsan’a entegre edilen, burası çok önemli, Blockchain teknolojisi sayesinde verilen her hizmet, insanlarımızın sisteme emanet ettiği her beceri ve bilgi, koruma altındadır.” diye konuştu.

Türkiye’nin en önemli yetenek havuzunu burada oluşturarak uluslararası akreditasyon da sağlamak suretiyle insan kaynağını dünya çapında rekabet edebilecek seviyeye çıkartmak istediklerini dile getiren Erdoğan, gençleri, kurumları ve reel sektörü e-İnsan üzerinden sunulan tüm hizmetleri etkin şekilde kullanmaya davet etti.

“Davranmayacak olanlara meydanı bırakmamakta kararlıyız”

Türkiye 100 yılını inşa ederken en büyük desteği alacakları kaynaklardan birinin de burada verilecek hizmetler olacağını kaydeden Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy’un “Ey Yolcu Uyan” şiirinden bazı mısraları okudu.

“Biz, geçmişte dünya koşarken ülkemizin önüne yatanlardan çok çekmiş bir milletiz. Onun için bugün davranmayacak olanlara meydanı bırakmamakta kararlıyız.” diyen Erdoğan, hocalara ve gençlere güvendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, gerek ofisin kuruluşunda gerekse tüm Türkiye’nin kullanımına sundukları araçların kurgulanması sürecinde, dünyanın gelişmiş ekonomilerinin yakın geçmişte yaşadıkları deneyimlerden ders çıkarmayı ihmal etmediklerini söyledi.

Geçen yüzyılın ilk yarısında, kimi ülkelerin vatandaşlarını subjektif kriterlere göre sınıflandırmasının ve ona göre fırsat sunmasının doğru sonuçlar doğurmadığını henüz yüzyıl tamamlanmadan fark etmelerine şahit olduklarını dile getiren Atay, “Oysa bizim inancımızda her bir insan mukaddestir ve dünyaya bir yetenekle gelmiştir. Bu inançtan hareketle asıl olanın yeteneği ortaya çıkaracak eğitim, staj ve iş gibi imkanları, fırsat eşitliği çerçevesinde tüm vatandaşlarımıza sunmak olduğunun bilincinde olduk. Nitekim 21. yüzyılın kabul gören yaklaşımı da insanları kategorize etmek değil, onların yeteneklerini ortaya çıkaracak eğitim fırsatları sunmaktır.” dedi.

Ödüller

Programda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirilen ve 160 binin üzerinde öğrencinin staj imkanına ulaşmasını sağlayan Ulusal Staj Programı kapsamında ödüle layık görülen kurum ve kişilere de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödülleri takdim edildi.

Stajyer memnuniyetinin en yüksek olduğu kurum olarak belirlenen Dışişleri Bakanlığının ödülünü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulusal Staj Programı kapsamında en çok staj imkanı sunan Tarım ve Orman Bakanlığının ödülünü Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, en çok staj imkanı sunan yerel yönetim olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ödülünü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, en çok staj imkanı sunan özel sektör kuruluşu İstanbul Grand Airport’un (İGA) ödülünü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu aldı.

Program kapsamında iş verenler tarafından en çok staj teklifi alan Orta Doğu Teknik Üniversitesinden İrem Gürel’e, 29 başlıkta yapılan değerlemelere göre genel yeterlilik puanı en yüksek stajyer Erinç Utku Öztürk’e, Uzaktan Eğitim Kapısı platformundan en çok eğitim alan kamu çalışanı Kastamonu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü personeli Ahmet Emiroğlu’na ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.

Erdoğan, Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında öğrencilerin en memnun olduğu bölgesel kariyer fuarı olarak belirlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’na ev sahipliği yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı’ya, işverenlerin en memnun olduğu bölgesel kariyer fuarı olan Güney Kariyer Fuarı’na ev sahipliği yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü İlker Hüseyin Çarıkçı’ya, 2022 bölgesel kariyer fuarlarına en etkili katılım gösteren işveren olan ASELSAN’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün’e, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin proje ve araçlarıyla öğrencilerinin kariyer gelişimini en etkin şekilde destekleyen Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak’a da ödüllerini verdi.

Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden eğitim faaliyetlerini en etkin şekilde yürüten bakanlık olan Kültür ve Turizm Bakanlığının ödülü de Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.

Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı’ndan yararlanan 160 bin stajyeri temsilen de bir genç tarafından da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ödül takdim edildi.

e-İnsan’ın kapsamı

e-İnsan uygulaması, genç insan kaynağının yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları kariyerlerine ilişkin tüm hizmetlerin fırsat eşitliği temelinde tek bir dijital sistem üzerinden sunulması amacıyla geliştirildi.

e-İnsan; Kariyer Kapısı, Ulusal Staj Programı, Uzaktan Eğitim Kapısı, Yetenek Kapısı, YTNK TV gibi araçların yanında kamuda iş hayatına dair hizmetleri kapsayan bütünleşik bir dijital hizmet noktası olarak öne çıkıyor. (AA)