Erdoğan yanıt vermeli: IMF’nin kapısına gittiniz mi?
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Erdoğan yanıt vermeli: IMF’nin kapısına gittiniz mi?

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Oğuz Kaan Salıcı, “Acı var, reçete yok. Sayın Erdoğan dört soruya yanıt vermeli: IMF’nin kapısına gittiniz mi? Kamu harcamalarını kısacak mısınız? Mevduat faizini enflasyonun üstüne çıkaracak mısınız? Halka yalan mı söylediniz” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, IMF’nin eylül ayında Türkiye’ye geleceği iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sorular yöneltti. Salıcı’nın paylaşımı şöyle:

“Acı var, reçete yok. Sayın Erdoğan dört soruya yanıt vermeli: “IMF’nin kapısına gittiniz mi? Kamu harcamalarını kısacak mısınız? Mevduat faizini enflasyonun üstüne çıkaracak mısınız? Halka yalan mı söylediniz?”

(ANKA)

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Erdoğan yanıt vermeli: IMF’nin kapısına gittiniz mi?
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