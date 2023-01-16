Erdoğan: Yan çizmeye başladılar

Başörtüsüne anayasal güvence teklifiyle ilgili açıklamaya yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son günlerde yaşanan kimi tartışmalar, daha düne kadar sosyal medyadan ahkam kesenlerin yan çizmeye başladığını gösteriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan’daki Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, kadınların zaten en temel hakkı olan kılık kıyafet özgürlüğü, anayasal güvenceye kavuşturularak eski Türkiye heveslilerinin kursaklarına bir düğüm daha atılacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun türban konusundaki açıklamalarına atıfta bulunan Erdoğan, “Kalktın söyledin. Sorun yoktu. Hadi madem bunu söyledin, gel bunu anayasal bir zemine oturtalım beraber. Artık bu ülkede böyle bir sorun kalmasın dedik. Arkadaşlarım ziyarete gitmek istediler. Beyefendiler ve hanımefendi ziyareti kabul etmedi. İşte bunlar bu kadar dürüst. Bunlarda dürüstlük diye bir şey aramayın. Yok.” diye konuştu.

“Kaçak güreşmenin hiçbir bahanesi olamaz”

“Teklifimizle, kadınlarımızın haklarını güçlendirme yan ında aile kurumunu, küresel odakların desteğiyle palazlanan ve giderek pervasızlaşan sapkın akımların saldırılarından da korumayı amaçlıyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Özgürlük kılıfı altında toplumun taşıyıcı sütunu olan aile müessesesinin yok edilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. İnsan fıtratına aykırı, sapkınlık virüsünün millet varlığımızı daha fazla zehirlemesinin önüne set çekmek istiyoruz. Kadınlarımız, aile yapımız ve geleceğimiz adına hayati önemdeki anayasa değişikliği teklifine akıl, nizam ve sorumluluk sahibi hiç kimsenin hiçbir milletvekilimizin hayır demeyeceğine inanıyorum.

Son günlerde yaşanan kimi tartışmalar, daha düne kadar sosyal medyadan ahkam kesenlerin yan çizmeye başladığını gösteriyor. Altını çizerek ifade etmek isterim ki böyle bir meselede ipe un serilmesini ne milletimiz ne kadınlarımız affedecektir. Başörtüsü ve aile konusunda kaçak güreşmenin hiçbir bahanesi olamaz. Beklentimiz gerçekleşmez ve 400’ün altında bir meclis aritmetiği oluşursa, bu durumda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiyor muyuz? Öyleyse millete gideceğiz ve son sözü millet söyleyecek. Kilidi milletimizin iradesi açacak. Gazi meclisimizin ve milletimiz adına görev yapan milletvekillerimizin kadınlarımıza mahcup olacak bir tabloya izin vermeyeceğini ümit ediyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz tüm kadınlarımızın hak ve hukukunu korumakta kararlıyız.”

Konuşmasının son kısmında Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, binanın yapımında emeği geçenlere de teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından açılışını yaptığı vakıf binasını gezdi.