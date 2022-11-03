Brezilya’da pazar günü yapılan seçimlerde kaybeden Bolsonaro ilk açıklamasında şöyle dedi:

“Hep antidemokratik olarak damgalandım, beni suçlayanların aksine her zaman anayasa çerçevesinde davrandım. Basını ve sosyal medyayı kontrol etmekten hiç bahsetmedim. Devlet başkanı ve vatandaş olarak anayasamızın tüm emirlerine uymaya devam edeceğim.”

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Sadece 4 yıl başkanlık yapan…

Medyayı ve devleti ele geçirmeyi asla düşünmediği için…

Dünyanın en özgür medyalarından birine sahip bir ülke bırakacak olan…

Ve fakat…

Buna rağmen…

Ülkeyi yönettiği kısacık süreçte bile:

“Seçimleri yapmaz…”.

“Seçimleri yapsa da kaybederse gitmez” iddialarıyla suçlanan Bolsonaro’nun bu açıklaması…

Dünyadaki tüm:

Solcu siyasetçilere…

Solcu medyaya…

Ve…

Solcu seçmenlere ders olsun…

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Türkiye’de de…

Sol siyasetçi…

Sol gazeteci…

Ve sol seçmen…

Erdoğan için:

“Seçimleri yapmaz…”.

“Seçimleri yapsa da kaybederse gitmez” diyor…

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Ve ben…

Sürekli itiraz ediyor:

“Seçimler yapılacak…

Erdoğan anayasaya uyacak ve gidecek” diyorum…

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İzleyicilerimin içinde bana da:

“Çok romantiksin, hayal görüyorsun, Erdoğan seçim yapsa bile kaybederse gitmez” diyenler var…

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Aksine…

Çok gerçekçiyim…

Erdoğan kaybettiği seçimde gitmezse…

Lütfen not edin:

İç savaş çıkar…

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Ve bilinsin ki…

İç savaş…

Sadece ülkemizin değil…

En çok da…

Erdoğan ve ailesinin:

Felaketi olur…

Cumhuriyetimiz emin ellerde

1975 Hacettepe mezunu doktorlarımız…

1985 yılından bugüne…

Her yıl…

Ayrı bir şehirde…

29 Ekim günü toplanıyorlar…

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1975 Hacettepe mezunu doktorlar…

Bu yılki toplantılarını…

Çanakkale’de yaptılar…

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Asıl meslekleri “hekimlik” olan bu değerli insanların içinde:

Mesleğinde zirve yapmış:

Doktorlar…

Yazarlar…

Müzisyenler…

Rektörler ve…

Politikacılar var…

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İran Müslümanlarının…

Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını kendilerine:

“Bayrak” yaptıkları bu süreçte…

Doktorlarımızın…

Ellerinde bayraklarımızla…

Hem Bayramımızı kutlayıp…

Hem de…

Atatürk’ü anmaları:

Beni çok mutlu ediyor…

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1975 mezunu doktorlarımızın her yıl kutladıkları Cumhuriyet Bayramımızın…

Ülkemizdeki tüm meslek gruplarına:

Örnek olmasını diliyorum…

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Enseyi karartmayın…

Böyle yurttaşlarımız…

Böyle vefalı hekimlerimiz oldukça…

Atatürk’ün:

“İlelebet payidar kalacak” dediği devletimiz:

Sonsuza kadar…

Ve özgür bir halkın ülkesi olarak:

Ayakta kalacaktır…

Hiçbir cacık olmaz

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran iktidarı uyardı:

“Bir an evvel serbest piyasa koşullarına geri dönmeliyiz…”.

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Nebati dedi ki:

“TOGG’a Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankalarımız gerekli teşvikleri verecek. Gerekirse kazanmamak üzere, düşük maliyetlerle ve kâr da etmeyecek şekilde gerekli desteği verecekler…”.

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Ne diyordu Erzurumlu?..

“Men çe guyem, tamburem çe zened?..”

Yani:

“Ben ne söylerim, tamburum ne çalar?..”.

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Ülkenin en güçlü bankalarından birinin Genel Müdürü:

“Serbest piyasaya dönelim” diyor…

Ekonomiyi yönettiğini zanneden Bakan:

“Ekonomide kararları piyasalar değil ben veririm” diyor…

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Kimse alınmasın gücenmesin ama…

Bu zihniyetten:

Hiçbir cacık olmaz…

Kendinden emin

İlk okul öğretmeni Âdem Bey, Aşkın Samuray’ın yaramazlıklarından bıkınca şöyle diyor:

“Baban olsaydım seni eşek sudan gelinceye kadar döverdim…”.

Aşkın dayak yemeyeceğinden emin:

“Babam olsaydınız şu anda mutfakta bulaşık yıkıyor olurdunuz öğretmenim…”.

CHP doğru yolda

CHP’lilerin TSK’ya iftira atan birini alkışladıkları iddiası:

Mide bulandırıcı bir yalan…

Zira…

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Şebnem Hanım dahil…

TSK’ya iftira atan yok…

Aksine…

Atılan iftiranın soruşturularak…

TSK’ya düşürülen gölgenin kaldırılması:

Talebi var…

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Cari açığın uyuşturucu ticaretine göz yumularak kapatıldığı iddiasına gelince…

Demokrasi şeffaflık rejimidir…

Bir ülkede Merkez Bankası…

8 ayda 28 milyar dolar “net hata noksan” açıklamışsa…

Banka yönetiminin bu miktar dövizin…

Nereden…

Ve…

Nasıl geldiğini kamuoyuyla paylaşması:

Sorumluluğunun gereğidir…

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Ana Muhalefet Partisi…

Konuyu gündeme taşımakta haklıdır…

Çünkü…

Eğer bu açığın nasıl kapatıldığını sorgulamazsa:

Görevini yapmamış…

Sorumluluğunu yerine getirmemiş olur…

Çok tehlikeli…

Erdoğan, Brezilya’da seçimleri kazanan Lula’yı tebrik etti…

Bence yetmez…

Hemen:

“Seçimler zamanında yapılacak ve ben de Devlet başkanı ve vatandaş olarak anayasamızın tüm emirlerine uymaya devam edeceğim” demeli…

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Aksi halde…

Halkın büyük bölümü:

“Vehim ve endişe” içinde yaşamaya devam eder…

Bu vehim ve endişe ise:

Rejim için:

Çok tehlikeli…