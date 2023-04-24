Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik’te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’nün temel atma törenine katılmadan önce yurttaşlara seslendi. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

“EVLERDE İMAL ETTİKLERİ ÜRÜNLERİ İNTERNETTE SATANLARI DA VERGİ MUAFİYETİ KAPSAMINA ALIYOR; MUAFİYET SINIRINI DA 320 BİN LİRADAN 700 BİN LİRAYA ÇIKARTIYORUZ”

“Dünyada hızla gelişen ve yaygınlaşan elektrikli araç piyasasında söz sahibi olmanın yolu diğer hususlarla birlikte batarya teknolojisinin öncülüğünü yapmaktan geçiyor. Bu bataryalar sadece TOGG’da değil, pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Yaklaşık 30 milyar liralık bir yatırım olan SIRO batarya fabrikasının şimdiden Gemliğimize, Bursa’mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Hazır konu üretimden, yatırımdan açılmışken esnaflarımızla ilgili bazı müjdeleri de bugün burada sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, daha önce esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi, evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları da vergi muafiyeti kapsamına alıyor; muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartıyoruz. Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız düzenleme ile basit usulde vergilendirilen esnaflarımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk. Yani berber, terzi, bakkal, manav, kasap, taksici, dolmuşçu, servisçi gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak dünyada eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık. Hâlihazırda 830 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor. Bu yıl basit usule tabi olma hadlerini yeniden düzenledik. Böylece, mevcut hadleri aştığı için gerçek usulde vergilendirmeye geçmesi gereken esnaflarımızın basit usulden yararlanmaya devam etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca basit usul dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz.

“ŞEHİR İÇİ TAKSİ, DOLMUŞ, MİNİBÜS, MİDİBÜS, OTOBÜS, ÇEKİCİ İŞLETMECİLİĞİ, KAMYONLA TİCARİ YÜK TAŞIMACILIĞI YAPAN ESNAFLARIMIZ AYNI CİNS TAŞITLARINI YENİLERKEN ÖTV ÖDEMEYECEK”

Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum ha. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra, palavra, palavra. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.

Yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacaktır. Tabi bunun için hep birlikte 14 Mayıs’ta sandıklara gitmeye hazır mıyız? Bütün dost, ahbap hepsini toparlayıp sandıklara beraber gitmeye hazır mıyız? Ben size inanıyorum.

“YA BU ÜLKE HUKUK DEVLETİ YA NEYİ BOŞALTIYORSUN?”

Sizler de görüyorsunuz. Yedili koalisyon ülkemizin tüm kazanımlarını yok etmek için artık gün sayıyor. Onlarla beraber gün sayan başkaları da var. Mesela, bay bay Kemal ne diyor, ‘Cezaevlerini boşaltacağız’ diyor. Ya bu ülke hukuk devleti ya, neyi boşaltıyorsun? Niye? Çünkü terör örgütünün parlamentodaki temsilcileriyle bay bay Kemal görüşmesini yaptı mı, yaptı. Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist Selo’yu bile, ne diyor, çıkartacağım diyor. Bunun yanında Apo’yu da ne yapacağım diyor, çıkaracağım diyor. Bunu diyen kim? Bunun yanında Meral Hanım, o da söylüyor. HDP zaten söylüyor. Bunlar şehitlerimizin kanını yerde bırakmaya var ama biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Biz Cudi’de var mıyız? Gabar’da var mıyız? Tendürek’te var mıyız? Burada teröristleri gömdük mü? Gelin şimdi hep beraber 14 Mayıs’ta da bu yedili masayı gömelim.

Cezaevlerindeki militanlarını serbest bırakmak, yurt dışındakileri geri getirmek, kamudan ihraç ettiklerimizi tekrar devlete doldurma sözü verdikleri PKK ve FETÖ terör örgütlerinin mensupları, şimdi gün sayıyormuş. Ama siz onlara, ben inanıyorum ki, 14 Mayıs’ta sandığa gömerek bütün heveslerini kursaklarında bırakacaksınız.

Evlatlarımızın geleceğine ilişkin herhangi bir niyetlerini duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü bunları böyle bir derdi yok. Bunların tek gayesi, bize kaybettirerek ülkenin ve milletin kazanımlarını yıkmak, bunların tek misyonu güvenliğimizi terör örgütlerine, ekonomimizi tefecilere, geleceğimizi emperyalistlere teslim ederek Türkiye’yi, çeyrek asır, yarım asır geriye götürmektir.

Bay bay Kemal sen galiba İzmir milletvekilisin, değil mi? İzmir’in Büyükşehir Belediyesi ve birçok belediyesi size ait, ne yaptınız İzmir’e ya? Ama 3 saat 15 dakikaya İstanbul-İzmir arasını indiren AK Parti iktidarı, biziz. Biz yaparız, siz yıkarsınız.

Rezerv değeri 500 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında hesaplanan bu gazın ülkemize sağlayacağı kazanç ile geleceğimize de ne yapacağız, yatırım yapacağız. Gelirini, kendi gaz ve petrol kaynaklarımızın kazancından sağlayacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Amacımız, aile kurumunu güçlendirecek ve gençlerimizi destekleyecek çalışmaları buradan finanse edeceğiz. Ev hanımlarımızı kendi gelirlerine kavuşturmak için primlerinin üçte birini buradan karşılayarak emekli olmalarını sağlayacağız. Ama bay bay Kemal ne yapacak? O da Londra’nın meşhur tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Hani, Ziya Paşa’nın güzel bir sözü var: eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bay bay Kemal böyle atmakla filan olmuyor. Esrar, eroin kaçakçılarından para getireceksin, yok böyle bir şey ya, yok. Gençlerimize eğitimden istihdama, iş kurmadan evlenmeye her konuda yine buradan destek vereceğiz. Mesleki eğitime yönelerek hemen hayata atılmak isteyen gençlerimizin istihdamını bu kaynakla kolaylaştıracağız.

“SİZ BU LGBT’CİLERE BAKMAYIN. BU CHP LGBT’Cİ, İYİ PARTİ LGBT’Cİ, HDP LGBT’Cİ”

Gençlerimizin, bu noktada gönül huzuru ile yuvalarını kurabilmeleri için 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi vererek evliliklerini teşvik edeceğiz. Gençler, bak, evliliğe karşı durmak yok ha. Siz bu LGBT’cilere bakmayın. Bu CHP LGBT’ci, İYİ Parti LGBT’ci, HDP LGBT’ci. Evelallah, Cumhur İttifakı kutsal ailesiyle bu yolda yürüyor.

Üniversiteye yeni başlayan gençlerimize bir kez vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alma hakkı tanıyoruz. Her haneden en az bir kişinin işe girmesini sağlayacağız. Seçim beyannamemizde daha yüzlerce, binlerce başlıkta projelerimiz yer alıyor. 14 Mayıs’tan sonra hepsini de birer birer yerine getireceğiz. Elbette yeni projeler üzerinde çalışırken çarşı pazardaki durumu da ihmâl etmiyoruz. Milletimizin canını yakan enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız.

“TOGG’U, TCG ANADOLU’YU, KIZILELMA’YI, İMECE’Yİ GELİŞTİRİRKEN ASLINDA VATANDAŞIMIZIN MANAVDAKİ SOĞANA, DOMATESE, SALATALIĞA, KASAPTAKİ ETE, MARKETTEKİ SÜTE ERİŞMESİNİ DE KOLAYLAŞTIRIYORUZ”

Üretim maliyetleri ile ilgisi olmayan, aşırı fiyat artışlarının gerisindeki açgözlülerden hesap soracağız. Hep söylediğim gibi, biz TOGG’u, TCG Anadolu’yu, Kızılelma’yı, İmece’yi geliştirirken aslında vatandaşımızın manavdaki soğana, domatese, salatalığa, kasaptaki ete, marketteki süte erişmesini de kolaylaştırıyoruz.

Ulaşımda atılan bütün bu adımlarla dünyada biz örnek hale geldik. Daha güzel olacak ama bu ancak bizimle olur. Bunlarla olmaz. Bunlara 5 tane koyun teslim edin, kaybeder gelirler.

Bunlar şu anda teröristlerle beraber dolaşıyor, onlarla el ele. Kandil’den ne diyorlar, ‘Biz Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz’ diyorlar. Artık kime güveniyorlar? Kandil’deki terörist başlarına güveniyorlar. Onlardan gelecek desteğe güveniyorlar. Biz ise milletimize güveniyoruz. Bu ülke bir terör devleti olmayacaktır. Bunlara da benim milletim bu fırsatı vermeyecektir. Onun için 14 Mayıs çok önemli. Onun için 14 Mayıs’ta sandıkları patlatmalıyız.

“SANDIKTA VERİLEN YANLIŞ KARARIN TELAFİSİ ÇOK AĞIR OLUR”

Artık 3 haftadan geri saymaya başladığımız önümüzdeki seçimlerde, bir kez daha geleceğimizle ilgili tercihlerde bulunacağız. Bir yanda ülkenin ve milletin geleceğiyle ilgili hiçbir vizyonu, projesi olmayan yedili koalisyon var; diğer tarafta ise 21 yıllık eser ve hizmetleriyle Türkiye Yüzyılı’nı taçlandırmak isteyen biz varız, Cumhur İttifakı var. Söz konusu kendimizin ve evlatlarımızın geleceği olduğunda, diğer tüm değerlendirmeleri bir kenara bırakıp buraya odaklanmamız gerekiyor. Çünkü sandıkta verilen yanlış kararın telafisi çok ağır olur.” (ANKA)