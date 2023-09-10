Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
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Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18’inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen zirve kapsamında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanılğı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da görüşmede hazır bulundu.

(AA)

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