Erdoğan, Sezen Aksu’yu hedef aldı

Cuma namazı sonrası mihrapa çıkan Erdoğan, Sezen Aksu şarkısı üzerinden başlayan tartışmalara katıldı. Erdoğan, isim vermeden “Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir.” dedi

Camide cemaate seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sezen Aksu’nun beş yıl önce önce çıkan ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e…” sözleri nedeniyle

başlayan tartışmaya dahil oldu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi’nde cuma namazını kıldı.

Namaz sonrası cemaate seslenen Erdoğan konuşmasında, Sezen Aksu’nun şarkısı üzerinden başlayan tartışmalara isim vermeden dahil oldu.

Erdoğan mihrapta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir.”

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Milli Beka Hareketi’nin tehdit ettiği Sezen Aksu hakkında, “dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama” iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu. Bu suç duyurusunda Sezen Aksu’nun mal varlığına da el konulması talep edilmişti.