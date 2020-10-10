Erdoğan özür dileyip istifa mı eder? Yoksa suçu rakiplerine mi atar?

Pek çok iktisatçı (Ki ben de onlardan biriyim):

“Faizlere de kurlara da müdahale etmeyin sadece denetim mekanizmasını çalıştırın.

Denetim mekanizması ise bizzat arz talebin kendisidir…

Eğer ekonomiye müdahale etmeye başlarsanız 1978 – 1979 yıllarından beter oluruz” diyoruz…

Ancak…

Biz söylüyor, biz dinliyoruz…

Sonuç?…

Değerli TL için MB rezervlerinden heba edilen 120 milyar dolar…

120 milyar dolarlık Merkez Bankası kaynağının heba edilmesinin bir numaralı sorumlusu ise AKP Genel Başkanı’dır…

Eğer ekonomiyi AKP Genel Başkanı şapkasıyla değil de cumhurbaşkanlığı sorumluluğuyla yönetseydi…

Bugün hem 120 milyar dolar rezervi olan güçlü bir Merkez bankamız olacaktı…

Hem de 2.5 milyar dolar borç için yıllık %6.5 faiz (Dünyada faiz sıfır iken) ödemek zorunda kalmayacaktık…

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Normali yaşayan demokratik hukuk devletlerinde böylesine büyük yanlışlar yapan bir devlet başkanının ve Maliye-Hazine bakanının görevlerine devam etmeleri…

Siyasi etik açısından kabul edilemez…

Şimdi hep birlikte Erdoğan’ın ve Albayrak’ın istifa edip etmeyeceklerini bekleyeceğiz…

AKLIN YOLU YERİNE POLİTİKANIN PATİKASINDAN GİDİLDİ

Ekonominin ve para politikalarının uzmanı olarak ben ve benim gibi çok sayıda iktisatçı AKP Genel Başkanı’na “Merkez Bankası’na müdahale etmeyin, faizler emir komuta ile değil arz talep yasası gereğince düşer ya da yükselir” dedik…

Dedik ama…

Dinletemedik.

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Bakın gördünüz işte…

Son bir ayda hem faizler arttı..

Ama hem de döviz kurları düşmek bir yana yine yükseldi.

En son bugün swap faizleri de arttırıldı.

Neden?..

Dolar TL karşısında daha fazla değer kazanmasın diye…

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Zamanında aklın yolu yerine politikanın patikasından gidilince olanlar oldu…

DEVLET İNSANI ORADA YETİŞİR…

Yazılarımdan ve youTube videolarımdan tanıyanlar hatırlayacaklardır…

Türkiye’nin en büyük sıkıntısının “Devlet insanı yetiştirememek” olduğunu anlatır dururum.

Oysa…

Dünyanın “en başarılı politikacıları” bu topraklarda doğup büyüyor…

Neden?..

Çünkü…

Politikanın okulu yok…

Politikacı sokaklarda sokak yasalarını öğrenerek büyüyor…

Devlet insanlığı ise DPT Eski Müsteşarı ve halen CHP Milletvekili olan İlhan Kesici’nin de sık sık söylediği gibi; “devlet masalarında, devlet toplantılarında” yetişiyor…

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Ve haliyle…

Devlet insanı devletin ve milletin geleceğini…

Politikacı ise kendi geleceğini düşünüyor…

O ZAMAN SEYREYLEYİN GÜMBÜRTÜYÜ…

120 milyar doları MB rezervlerinden satan siyasi irade…

İktisadî durgunluğun en yoğun yaşandığı son bir yılda piyasalardan yaklaşık 750 milyar TL çekmiş oldu…

Yani…

Piyasaların en çok TL’ye ihtiyaç duyduğu bir süreçte piyasaların kanını emdi…

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Sonra ne yaptı?..

Çektiği 720 milyar TL’yi…

Baskıyla düşürdüğü faiz oranlarıyla müteahhitlere ve batmak üzere olan yandaş şirketlere kredi olarak dağıttı…

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O krediler geri dönmezse (Ki çoğu dönmeyebilir) siz o zaman seyreyleyin gümbürtüyü…

DEMOKRAT VE AKILLI POLİTİKACILAR ÖYLE YAPAR…

Canlarım benim…

Ben ve daha pek çok arkadaşımız Erdoğan’ı ve Albayrak’ı uyardık…

Bu uyarılarımızı dinlemek yerine savcılara şikayet dilekçeleri verip…

Ceza davası açılmasını ve hapse atılmamı talep ettiler…

Buyurun görün…

Ben ve aynı şeyleri söyleyen arkadaşlarımız mı doğruyu söylüyormuşuz?..

Yoksa Erdoğan ve Albayrak mı?

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Demokrat ve akıllı politikacılar, doğru söyleyeni dokuz köyden kovsalar da…

Doğru söyleyenlerin kendilerine doğruyu söyleyebilecekleri yeni köyler bulabileceklerini bilir…

O nedenle, doğruyu söyleyenleri cezalandırmak yerine onlara kulak verirler…

Ama bunu sadece…

Demokrat ve akıllı politikacılar yaparlar…

HEM DE SIFIR FAİZLİ

Canlarım…

Sadece 2.5 milyar dolar bulabilmek için %6.5 faiz ödenen bir süreçten geçiyoruz.

Oysa…

TL’yi dolar karşısında değerli tutabilmek için heba edilen 120 milyar doların içinde 48 tane 2.5 milyar dolar var…

Hem de sıfır faizli…

AAAA CAMBAZA BAK

Kuzey Kıbrıs’ta 46 yıldır boş duran Maraş Bölgesi’ni turizme açmak da…

S 400’leri Sinop’a kurup tatbikat yapmak da…

Yakıcı gündemi değiştirmek için birer “aaaa cambaza bak” oyunu…

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Ve ne yazık ki…

Halkın halen %40’ı…

Cambaza bakıp gerçek gündemi unutmaya razı…