Erdoğan: Özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gazete köşelerinden, televizyon ekranlarından veya sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılayan, insanımıza sürekli ‘Yapamazsınız’ diyen, özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz” dedi.

Erdoğan, Ağrı’nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü, TIR ve tankerin karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak da “Maalesef Tutak’ta bir otobüsün devrilerek yanması sonucunda 7 vatandaşımız rahmetli oldu” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda iki bin köy yaşam merkezinin açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada şunları söyledi:

“Köy yaşam merkezlerimizde eğitim alan evlatlarımız ile onları vatana, millete ve ailelerine hayırlı birer insan olarak yetiştiren öğretmenlerimize muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sıradan bir memurluktan öte, vatan görevi yürüten öğretmenlerimizin her birine emekleri ve fedakarlıkları için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki sene Cumhuriyetimizin 100. yıldönümüyle beraber MEB’in de 100. yaşına erişeceğiz. Tarihimizin dönüm noktalarını teşkil eden önemli yıldönümleriyle ilgili hazırlıklarımıza şimdiden başladık. 2023’ü her bakımdan ülkemiz, milletimiz ve kurumlarımız için yeni bir dönemin mukaddimesine dönüştürmek istiyoruz.

Dün Avrupa’nın ‘hasta adamı’ olarak görülen bir milleti nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen Milli Mücadele’yi nasıl zafere taşıdıysak, önümüze çıkartılan engelleri nasıl birlik ve beraberlik içinde aştıysak, darbelerden terör saldırılarını her türlü badirenin üstünden nasıl alnımızın akıyla geldiysek, Türkiye’yi son 20 yılda nasıl bölgesini ve dünyanın parlayan yıldızı hâline getirdiysek, bugün de milletimizin tarihinde yeni bir dönemin muştusu olacak ‘Türkiye Yüzyılı’nı’ beraberce hayata geçireceğiz.

“ÖZGÜVEN FUKARALARINA PRİM VERMEYECEĞİZ”

Gazete köşelerinden televizyon ekranlarından veya sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılayan, insanımıza sürekli ‘Yapamazsınız’ diyen, özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz. Tarih boyunca kendisine biçilen sayısız kefeni parçalamış bir ecdadın torunları olarak hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz.

Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerin omuz vermediği hiçbir mücadele zafere ulaşamaz. Demokrasi piramidimizin tabanını oluşturan muhtarlarımızın sahip çıkmadığı hiçbir proje başarılı olamaz.

Eğitim bütçemizi, bunlar çok önemli, yıllık 7,5 milyar liradan aldık, geçtiğimiz sene itibariyle 304 milyar liraya çıkardık.

Halihazırda görüşmeleri devam eden 2023 bütçemizde eğitime tahsis edilen kaynak toplamda ne oldu biliyor musunuz? 651 milyar lirayı bulmaktadır. Kütüphanesi, laboratuvarları, spor salonları, çalışma atölyeleri ve diğer imkanlarıyla okullarımızın çehresini tamamen değiştirdik. Toplam 750 bin yeni atamayla öğretmen sayımızı 1 milyonun üzerine çıkartarak eğitimci başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını da yakaladık. Ders kitaplarından yardımcı kaynaklara, öğrencilerimizin tüm temel ihtiyaçlarını gidererek eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. Öğrencileri formatlayan ideolojik eğitim müfredatı yerine evlatlarımızın yeteneklerini keşfetmeyi amaçlayan özgürlükçü bir modeli hâkim kıldık. Kur’an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi’nin aralarında olduğu seçmeli derslerle evlatlarımıza erken yaşlardan itibaren kültürünü, inancını ve medeniyet değerlerini öğrenme imkanını getirdik. Birileri, buram buram faşizm kokan sebeplerle kız çocuklarımızın okula gitmesine mani olurken, biz tüm kademelerde bu engelleri kaldırdık.

Dünya değişirken ülkemizin yerinde sayması elbette düşünülemez. Eğitim konusunda ulaştığımız noktayı önemsiyor ama yeterli bulmuyoruz. Mevcut kazanımlarımızın üzerine sürekli yenilerini eklemenin mücadelesini veriyoruz.

Kullanılmayan köy okulu binalarımızı, anaokulu, ilkokul ve Halk Eğitim Merkezleri’ne dönüştürerek aktif eğitim birimlerine haline getiriyoruz.

“TUTAK’TA 7 VATANDAŞIMIZ RAHMETLİ OLDU”

Bu arada, maalesef Tutak’ta bir otobüsün devrilerek yanması sonucunda 7 vatandaşımız rahmetli oldu. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim beterinden korusun diyorum. Tüm Tutaklı kardeşlerime, milletimize başsağlığı temennimizi bu vesileyle iletiyorum.” (ANKA)