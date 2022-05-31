Erdoğan: Nargile sigaradan daha zararlı, hazırlıklarımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Elektronik sigara falan söylüyorlar, bunların hepsi aldatmaca. Hepsi, ‘nasıl para kazanırız’ bunun yolları. Elektronik sigara denilen öbüründen farklı değil. Hem keseye hem vücuda zarar veriyor. Fırsat vermeyeceğiz, elimizden geleni yapacağız. Son zamanlarda nargile olayı ortada. Nargile sigaradan daha az zararlı değil, çok daha fazla zararı var. Zarardan da milletimizi kurtarmak için buna yönelik de bazı hazırlıklar yapıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması’na katıldı. Oyuncu, sporcu ve alanında uzman olan gençlerle sohbet eden Erdoğan, “Dünyamız geçtiğimiz yıllarda koronavirüs salgını ve bunun yol açtığı vahim sonuçlar ile yüzleşti. Halbuki tütün salgını önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alması sebebiyle en büyük küresel sağlık tehdididir. Dünyada her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin insanın tütün kullanımına bağlı hastalıklardan öldüğü gerçeğine rağmen maalesef bu salgınla mücadelede henüz arzu ettiğimiz yerde değiliz. Biz gençlik yıllarımızdan beri bu mücadelenin en ön safında olduk. Kendi yakın çevremizden başlayarak karşılaştığımız herkesi tütün ürünlerinin zararlarına karşı ikaz ediyoruz, hatta sigara paketine el koyuyoruz. Hükumetimizin sağlık ve gençlik politikalarını, tütün, alkol, uyuşturucu gibi insan vücuduna zararlı ürünlerin kullanımıyla mücadele eksenli olarak bunu sürdürdük. Ülkemizde kapalı mekanlarda sigara içme yasağından, yüksek vergi uygulamasına kadar tütün ürünleri kullanımıyla en etkin mücadeleyi bizim gerçekleştirdiğimizi kimse inkar edemez. Araştırmalar bu sayede ülkemizde sigara kullanımında kısmi bir gerileme yaşandığını da gösteriyor. Gerçi bilinen sigara markaları yerine nargile, puro, elektronik sigara gibi ürünlere yönelerek bu mücadelenin arkasından dolanmak isteyenler de yok değil” ifadelerini kullandı.

’14 YIL ÖNCE ANNEMDEN SİGARA PAKETİNİ ALMIŞTINIZ’

4 yaşındayken kamu spotunda oynayan 18 yaşındaki oyuncu Berat Efe Parlar, “Tam 14 sene önce kamu spotunu çektiğimizde Ankara’ya, sizlerin yanına gelmiştim. Annemle beraber gelmiştim. Anneme, ‘sigara kullanıyor musunuz?’ diye sormuştunuz, o zaman annem ‘maalesef kullanıyorum’ demişti. Siz de ‘acilen bırakman lazım’ demiştiniz. Annem şu anda kanser hastası, bir hastalıkla mücadele ediyoruz 8 senedir. Doktorun anneme ilk sorusu ‘sigara kullanıyor musun?’ oldu. Annem o soruyu duyduktan sonra sigarayı bıraktı. Annem o gün bugündür ne sigara içer ne de yanında sigara içirtir. Annemden sigara paketini almıştınız” dedi.

‘ELİNDE SİGARA VARSA PAKETİ ALMAYA YELTENİYORUM’

Erdoğan, sigaranın zararının kapalı alanlarda daha fazla olduğuna dikkat çekerek, “Sigaranın kapalı mekandaki zararı, açık mekandakine göre çok çok daha zararlı. Doktorun ilk sorusu; ‘Sigara içiyor musun?’ Bunu kime soruyor, kanserli hastaya soruyor. Sigara içiyorsa ‘seni sevdiğimiz için gel sigarayı bırak’ diyorum. Elinde sigara varsa paketi almaya yelteniyorum, Cumhurbaşkanı olarak. Yapmam gereken ona zarar verecek bir şeyi ondan almak. Burada da ufak sigara müzesi neredeyse kurduk. Karşımızdaki tabloya baktığımda güzel işler yapmışız” diye konuştu.

STADYUMLARDA SİGARA KULLANIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, araçta sigara kullanımının yasak olduğunu anımsatarak, “Bizde de araçta sigara kullanmak yasak; ama bu yasağa herkes uyuyor mu? Maalesef. Bir yandan araç kullanıyor, bir yandan da sigara içmeye devam ediyor. Ben araçtan işaret ediyorum ‘at’ diye; ama umurunda değil. Stadyumlardaki olumsuz tezahüratların ortadan kalkması için ‘hanımları da statlara alalım’ dedik. Hanımları görünce belki erkekler olumsuz tezahüratta bulanmaz; ama nerede? Sigaraya gelince stadyumlarda hiç mi hiç dinlenmiyor, kadını da erkeği de sigaraya stadyumlarda devam. Bu kurusu, sulusu da var. Onların yanında şişesi ile gelip polislere rağmen bira, farklı farklı onları da içenler var. Hem kuru hem sulu, bunların hepsi kime zarar, ‘o stadyumda sporcuları seyredeyim’ diye gelen benim vatandaşıma zararı oluyor. Kötü tezahürata da neden oluyor. Zaman zaman kavgaya da neden oluyor” ifadesini kullandı.

‘BAYAĞI SKOR YAPTIM’

Paletli yüzme sporcusu Ömer Faruk Saydam’ın, astım hastalığını yenmek için yüzmeye başladığını ve hastalığı yendiğini söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, program öncesinde basketbol maçında olduğunu belirterek, “Ben de buraya basket maçından geliyorum. Bayağı skor yaptım, 36 sayı yaptım. 50’nin 36’sı bizde. Biz kazandık” diye konuştu.

‘NARGİLE SİGARADAN AZ ZARARLI DEĞİL’

Paralimpik milli yelkenci Miray Ulaş’ın, pasif içiciliğe maruz kaldığı dönemde rahatsızlandığını ve antrenmanlara katılamadığını belirtmesi üzerine Erdoğan, “Elektronik sigara falan söylüyorlar, bunların hepsi aldatmaca. Hepsi ‘nasıl para kazanırız’ bunun yolları. Elektronik sigara denilen öbüründen farklı değil. Hem keseye hem vücuda zarar veriyor. Fırsat vermeyeceğiz, elimizden geleni yapacağız. Son zamanlarda nargile olayı ortada. Nargile sigaradan daha az zararlı değil, çok daha fazla zararı var. Zarardan da milletimizi kurtarmak için buna yönelik bazı hazırlıklar yapıyoruz” dedi.

‘İLMİNİ YAPANLAR BİZİ ÜZÜYOR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elon Musk ile ilk görüşmemde diyeceğim ki; ‘Bu sigara tüketimine karşı mücadeleye de harca.’ Sigara karşıtı reklamlara biraz para harcamasını isteyeceğim. Buna da harcarlarsa bu işi çok daha çabuk başarırız. Dijitalle propaganda işimizi zora sokuyor” dedi.

Sigara ve alkolde vergiyi artırdıklarını belirten Erdoğan, “Hem suluda hem de sigarada arttırıyoruz. Hayret; aç, sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor; rakıyı, birayı almaktan geri durmuyor. ‘Yeter ki alayım’ diyor. Bana doktor kardeşlerimiz kızacak; ne yazık ki onların da gerek sigara gerek alkol bağımlılığı beni ciddi manada rahatsız ediyor. ‘Doktor’ dediğimizde doktorların birinci derecede sigara içmemesi lazım, alkol almaması lazım. Onlar örnek olacak, onların örnek olması ile başarıya gideceğiz. Yaşam noktasında zararlı olduğunu biliyoruz, zararlı olduğunu bildiğimiz halde sigarasını da alkolünü de alıyoruz. Hele hele bunun ilmini yapanlar bizi ciddi manada üzüyor. Doktorlarımızdan çok ciddi seferberlik bekliyoruz, onlar adım atmalı. O adım ile beraber seferberliği yaygınlaştırmamız lazım. Kanser hastalarının sayısı azalsın istiyoruz” dedi.

‘2-3 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARDA TELEFON’

Çocuklarda telefon merakına da değinen Erdoğan, “Bir bakıyorsunuz 2-3 yaşındaki çocuklarda elinde telefon. Bu telefonu bırakmıyor, annesi almaya çalışırsa annesinin üzerine gidiyor. Bunun mücadelesini televizyonda zaman zaman veren anneleri görüyoruz. Neredeyse annesine elindeki telefonu atacak derecede ileriye giden çocuklar var. Bu bağımlılık da mücadele edeceğimiz alan haline geldi. Bakıyorsunuz 3- 4 yaşındaki çocuklar bu işin yaşam mücadelesini veriyor, elinden bırakmıyor, kendini yerden yere vuruyor. Bu ortak mücadeleyi halkımız evlerinde vermek sureti ile çocuklarımızı bu bağımlılıktan kurtarma başarısını gösterirler.” (DHA)