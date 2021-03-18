Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andımız tartışmalarına bir başka boyut getirdi. Erdoğan, Milli Andımız İstiklal Marşı’dır, marşımızın ruhunu içselleştirmeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay’ın okullarda Öğrenci Andı’nın okunmasını engelleyen kararı sonrası yaşanan tartışmalara dahil oldu.

18 Mart dolayısıyla Çanakkale şehitlerini anan Erdoğan, “Milli andımız olan İstiklal Marşı bize niçin birlik olmamız gerektiğini de anlatıyor. İstiklal Marşımızdaki ruhu hep birlikte içselleştirmemiz, milletimizin tüm fertlerine aşılamamız büyük önem taşıyor” dedi.

BAHÇELİ’DEN SERT SÖZLER

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, üç gün önce bir yazılı açıklama yaparak, sert ifadeler kullanmıştı: Yaklaşık iki yıldır bekletilen bu davanın, bir anda karara bağlanarak servis edilmesi maksatlıdır, marazidir, melun bir hevesin ve hedefin işaretidir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Türk’üm demekten rahatsızlığı hüsran verici bir çarpıklıktır. Nitekim Danıştay skandal bir karara imza atmış, milli gerçeklerle çatışmıştır.