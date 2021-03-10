Erdoğan, MHP kurultayına katılmayacak
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Erdoğan, MHP kurultayına katılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MHP’nin 13’üncü Olağan Büyük Kurultayı’na katılmayacağı belirtildi.

MHP’nin, 18 Mart’ta Ankara’da Arena Spor Salonunda gerçekleştirilecek 13’üncü Olağan Büyük Kurultayı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılmayacağı öğrenildi.

AKP’nin MHP kongresine, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sözcü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu’dan oluşan heyetle katılacağı belirtildi.

(DHA)

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