Erdoğan memur maaşlarında düzenleme için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Memur maaşlarıyla ilgili düzenleme bayram sonrası hızlıca Meclis’e sunulacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile Bayramlaşma Programı’na canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, İsveç’te Kur’anı Kerim’in yakılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Türkiye olarak, tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlarıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz.”

“Memur maaşlarıyla ilgili düzenleme bayram sonrası hızlıca Meclis’e sunulacak”

Erdoğan, konuşmasında, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclis’in takdirine sunacaklarını da sözlerine ekledi.

(AA)