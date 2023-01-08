Erdoğan Meclis’i feshedebilir mi?..

Canlarım…

Erdoğan’ın bu saatten sonra CB adayı olabilmesi için…

Anayasa’nın 101. Maddesinin:

“Bir kişi en çok üst üste 3 dönem (Ya da daha fazla) cumhurbaşkanlığına seçilebilir” şeklinde değiştirilmesi şart…

Çünkü…

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Anayasa madde 101 net:

“….. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir”.

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Bu da madde 116: (değişik: 21/1/2017-6771/11 md.).

“… cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir…”.

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Görülüyor ki…

Erdoğan:

Zamanında yapılacak seçimlerde:

Aday olamaz…

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Erken seçim kararını Meclis alırsa (En az 360 milletvekilinin “Evet” demesi şartıyla…).

Erdoğan son bir kez daha aday olabilir…

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Altılı Masa’nın son toplantısından çıkan karara göre…

Erdoğan ve Bahçeli kabul ederlerse…

6 Nisan 2023’ten önce yapılmak şartıyla…

Erken seçim kararı alınır…

Ve…

Erdoğan aday olur…

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Peki…

Erdoğan, seçimleri 14 Mayıs’ta yapabilmek…

Ve…

Bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olabilmek için:

“Meclisi feshetme” yetkisini kullanabilir mi?..

★

Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olarak Meclis’i feshetme yetkisi var (Anayasa madde 116…).

Ama…

Fesih, ikinci döneminde olacağı…

Meclisi feshetmesi durumunda…

Milletvekillerinin kalan süreleri kısıtlanmış olacağı…

Ve Anayasa gereği…

Cumhurbaşkanlığı seçimleri de parlamento seçimleriyle birlikte olması gerekeceğinden…

Kendisi de ikinci dönemini tamamlamış sayılacak…

Ve haliyle…

Aday olamayacak…

★

Anayasa böyle…

İyi de…

Erdoğan’ın anayasa falan taktığı yok ki…

★

Meclis’i feshedeceği…

Yenilenecek seçimlerde…

Anayasaya rağmen:

YSK’ya adaylık başvurusunda bulunacağı…

YSK’nın da…

Bu talebini kabul edeceği ileri sürülüyor…

Bu durumda:

Ne olacak?..

★

Yapılabilecek hiçbir şey yok…

Çünkü…

Anayasa Mahkemesi…

YSK kararlarını görüşemiyor…

Denetleyemiyor…

★

Ama…

Erdoğan:

Zamanında…

Ya da…

Anayasaya rağmen yaptıracağı bir erken seçimde:

Kaybederse (Ki kesin kaybedecek…).

Hem kendisi…

Hem de YSK üyeleri…

Çok büyük felâketler yaşayacak…

★

Zira…

Yeni cumhurbaşkanı göreve:

Erdoğan’ın mevcut yetkileriyle başlayacak…

★

Bu kadar söyleyeyim…

Boşlukları…

Lütfen:

Siz doldurun…



Olmaz

Haber kanallarında bilgiler değil:

Siyasi görüşler tartışılıyor…

Haliyle…

Siyasi görüşler üzerinden:

Kavga ediliyor…

★

Oysa…

Bilgi söz konusu olursa:

Kavga olmaz…

Hz. Ali’den oğluna öğütler

Hz. Ali, Küfe’de sabah namazına giderken, İbni Mülcen isimli bir haricînin suikastına uğramış, ağır yaralanarak evine kaldırılmıştı…

Aldığı ağır yaradan kurtulamayacağını anlayan Hz. Ali, oğlu Hz. Hasan’ı yanına çağırdı…

Ve oğluna şöyle dedi:

★

“Ey oğlum, komşuna iyi davranmanı, iyiliği tavsiye edip kötülüğü menetmeni, her türlü ahlâksızlıktan uzak durmanı tavsiye ederim…

Sana söyleyeceğim dörder öğütten ibaret şu iki tavsiyeyi dinle…

Bunları tuttuğun müddetçe, her ne yapacak olursan bir zarar görmezsin…

★

En büyük zenginlik akıldır…

En büyük fakirlik ahmaklıktır…

★

Bilgisizliğin en büyüğü kendini beğenmektir…

Üstünlüğün en büyüğü de güzel ahlâktır…

★

Sana ahmaklarla arkadaşlık yapmamanı tavsiye ederim…

Çünkü ahmak biri, yardım edeyim derken seni zarara sokar…

★

Yalancılarla da arkadaşlık etme…

Çünkü böylesi uzağı yakın, yakını uzak gösterir…

★

Cimrilere de yaklaşma…

Çünkü cimri biri:

İhtiyacın olan bir şeyi, en çok muhtaç bulunduğun bir sırada senden esirger…

★

Kötü kimselerle arkadaşlık etme…

Çünkü kötü adam seni:

Ucuza satar.”

Bizde olduğu gibi

Yargı:

Eylemi…

Ya da…

Söylemi değil…

Kişiyi yargılıyorsa…

★

Halkın yarısından çoğu…

Neyin söylendiğine değil…

Kimin söylediğine bakıyorsa…

★

Önerilerin…

Tavsiyelerin:

Doğru ilkelerin…

Temiz ahlâk için gerekli şart:

Olup olmadığına değil…

Kişisel çıkarlara uygun olup olmadığına:

Bakılıyorsa…

★

Bir ülke…

Dini, dili, rengi, mezhebi, ırkı ne olursa olsun…

Hz. Ali’nin öğütleri tutan insanlardan oluşmuyorsa:

O ülkenin sırtı:

Yerden kalkmaz…

★

Eğer günümüz dünyasında:

Demokrasi…

Hukuk devleti…

Ekonomi…

Ve…

Adil paylaşım halen sağlanamamışsa…

Lütfen kabul edelim ki:

O ülke halkları:

Hz. Ali’nin tavsiyelerine uymadığı içindir…

★

Ve haliyle…

Ve ille de…

Ahmaklığın ve vasat altılığın muteber olduğu ülkelerde…

Sonuç:

Az gelişmişlik…

Ve…

Yoksulluktur…

★

Yani…

Türkiye’de olduğu gibidir…

Kötü yol

Ekmeğini çal…

Suyunu kes…

Evinin kapısına:

Çarpı işareti as…

★

Başını çıkardığında:

Silah görsün…

Asker görsün…

Polis görsün…

★

Üç kişi bir aradaysa eğer…

Saldırsın polisin…

Silâh çeksin askerin…

Yetmesin…

★

Evini başına yık…

Yakınlarını kaçır…

İşkence et…

Sakat bırak…

Ya da: Öldür…

★

Bak o zaman…

Ne biçim bir:

Terörist yetişir…

Kıssadan hisse

Cimrinin biri…

Satar:

Varını yoğunu…

Çevirir altına…

Gömer onları…

Toprağın altına…

Kölelerinden biri…

Görür bunu:

Efendisi:

Döndüğünde sırtını…

Kapar kazmayı…

Bir iki darbe sonrası:

Görür torbayı…

Alır kor beline…

Sarar üstüne abayı…

Cimri…

Bir süre sonra…

Kontrole gider:

Göremeyince torbayı:

Tutuşur orası burası…

Komşusu görür:

Cimri’nin bu halini…

Sorar: Sebebini…

Anlatır Cimri:

Başına geleni…

“Al şuradan bir taş” der komşu:

“Koy torbanın içine…

Yerleştir:

Altınlarının yerine…

Kullanamadıktan sonra paranı…

Ha taşı saklamışsın…

Ha altını…”.

Şaka mı

Dilek Sabancı demiş ki:

“Bir insanın 50 milyon doları, bir evi ve bir arabası olsa rahat rahat yaşar…”.

★

Deyin ki:

Eski püskü de olsa:

Bir ev…

40 yaşında da olsa:

Bir araba bulduk…

★

İyi de…

50 milyon doları:

Nereden bulacağız?..

★

Şaka mı bu?..

Yoksa Hanımefendi…

Halkın %90’ı ile:

Kafa mı buluyor?..

Günün iddiası

Ragnar; 10.köy’s sheriff

@rigal26

İktidar seçmeninin “aslında iyi ama saf” olduğu(!), yapılan yanlış ve ihanetleri görmedikleri iddiası yanlıştır, yalandır!

Orkus müminus hüloğus seçmen her şeyin farkında, bal gibi biliyor!

Ama müthiş dejenere, ilkesiz ve riyakârlar!

Dünün tweeti

Nihal Bengisu Karaca

@nibenka

Nevzuhur ve acilci bir tayfa var…

Bunlar özgürlük ve demokrasi istemiyor sadece kazanmak istiyor.

Pelikanizme benzer bir oportünist hırs.

Sistemin demokratikleşmesi değil sistemin otoriter sopasını ele geçirmek tüm dertleri.

Ekrem İmamoğlu’na en büyük zararı bu sektör veriyor…