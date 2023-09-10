Erdoğan, Mahatma Gandhi’nin anıt mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 2023 G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Hindistan bağımsızlık hareketinin öncü lideri Mahatma Gandhi’nin anıt mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen zirvenin ikinci gününde G20 ülkelerinin liderleriyle birlikte Rajghat Anıt Mezarı’na ziyarette bulundu.

Anıtın girişinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılanan Erdoğan , anıta çelenk bıraktı.

Gandhi’nin en sevdiği ilahilerin dinletildiği ziyaretin ardından Erdoğan ve diğer liderler, zirvenin gerçekleştiği Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , zirvenin “Tek Gelecek” başlıklı üçüncü oturumuna katılacak.

(AA)