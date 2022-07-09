Erdoğan: Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını diliyorum

Twitter hesabından paylaşım yaparak Kurban Bayramı’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah’tan diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bayram mesajı yayımladı: Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı canı gönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun.

VEKALETİNİ TDV’YE VERDİ

Erdoğan, geçen perşembe günü Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen ve Huriye Martı’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ederek kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı’na vermişti.