Erdoğan: Konutlar 1 yıl içinde yeniden inşa edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde yüzlerce binanın yıkıldığı Gaziantep’te açıklamalarda bulundu. Festival Park içine kurulan çadırları ziyaret eden Erdoğan, depremzedelerin sorunlarını dinledi. Daha sonra Botanik Park önüne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yaptı.

Dün Kahramanmaraş, Hatay ve Adana’yı ziyaret ettiğini dile getiren Erdoğan, Son tespitlere göre depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı, toplamda 14 bin 14e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63 bin 794 ve şu anda hemen yanı başımızda da gördüğünüz gibi enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444 olarak belirlenmiştir. Gaziantepte ise 944 bina yıkılmış, bunun yanında 1415 vatandaşımız vefat etmiş, 10 bin 395 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Buradan bir kez daha depremin etkilediği şehirlerimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerime Allahtan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum dedi.

‘KONUTLAR 1 YIL İÇİNDE YENİDEN İNŞA EDİLECEK’

Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarla sahada olduklarını vurgulayan Erdoğan, Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız olarak hedefimiz, 1 yıl içerisinde yıkılan binalara konutlarımızı zemin artı 3-4 olmak üzere inşallah inşa etmek. Bunun yanında da yapılacak olan hasar tespit ile birlikte şu anda geçiş süreci için vatandaşlarımıza 10ar bin lira nakdi yardım yapacağız. Bu nakdi yardım ile bu geçiş sürecini en azından sıkıntıları biraz olsun hafifletmiş olalım istiyoruz. Tabi bir taraftan konteyner çalışmalarımız diğer taraftan yurt dışından gelecek konteynerlerimiz var. Onların gemi bulma, arama çalışmalarını belli bir yere ulaştırdık ve gelecek konteynerleri de 10 ilimize dağıtacağız. Yine bunun yanında karavan çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bazı bölgelerde de karavanlarla yine sıkıntıda olan vatandaşlarımızın bu sıkıntılarını gidermenin gayreti içerisinde olacağız diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci siyasi istismara dönüştürenler olduğunu belirtip, şöyle konuştu:

Bu istismara benim vatandaşım, benim halkım asla prim vermeyecektir. Kaldı ki bugün inşallah olağanüstü hal ile ilgili meclisimizde Olağanüstü Hal Kanununun 3 ay süreyle ilanını yapacağız. Cumhurbaşkanı olarak ben şu anda adımı attım ve Resmi Gazetede yayımlandı. Bugün Meclis’te yapılacak olan oylama ile birlikte de olağanüstü hal yürürlüğe girmiş olacak. Bu ne getirecek? Bu, Türkiyede bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır. Bununla birlikte bazı yerlerde maalesef bakıyorsunuz marketlere, alışveriş merkezlerine; yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalama çalışmalarına, gayretlerine de devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak müdahale etme imkanını yakalayacaktır. Tüm basın mensubu arkadaşlarıma, tüm halkıma bu hassasiyeti gösterdikleri için ve bu konuda bizlere gerekli güveni verdikleri için yardımı, desteği verdikleri için şahsım, kabinem ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Hiç endişe etmeyin. Biz bugüne kadar Vanda o devasa depremi nasıl atlattıysak Bingölde nasıl atlattıysak Malatyada, Elazığda o malum depremleri nasıl atlattıysak bütün bunların yanında İzmirdeki malum felaketi nasıl atlatıp orada da binaları süratle yaparak sahiplerine nasıl teslim ettiysek aynı şekilde hiç ümitsiz olmayın. Bu 10 ilimizde de süratle bunu yapacak ve konutları sahiplerine inşallah teslim edeceğiz. (DHA)