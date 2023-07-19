Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’ye Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretin ikinci durağı Katar’da, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye TOGG hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretlerin ikinci gününde Katar’ın başkenti Doha’ya geçti. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Lusail Sarayı’nda ikili bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin ardından iki ülkenin heyetleri bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan’ın Al Sani’ye TOGG hediye ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan açıklamada şunları kaydedildi:

“Görüşmelerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani’ye TOGG’u hediye etti. İki lider, görüşmelerin yapıldığı binaya, Katar Emiri Şeyh Temim’in kullandığı TOGG ile geçti. Katar Emiri Al Sani, görüşme esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Katar’da gerçekleştirilen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin imzaladığı topu gösterdi.”

(ANKA)