Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile telefonda görüştü
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Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Yair Lapid’i Başbakanlık görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etti. 1 Kasım’da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa’da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti. (DHA)

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Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile telefonda görüştü
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