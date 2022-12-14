Erdoğan, Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un davetine icabetle katıldığı Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi’nin düzenlendiği Avaza Kongre Merkezi’nde, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Berdi Matiyev ve Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral tarafından kapıda karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ilk görüşmesini Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile yaptı. (AA)
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