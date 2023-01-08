Erdoğan: Gençlerimizin önünü biz açtık

Üniversiteli AK Gençlik Festivali’nde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gençlerimizle aramıza bugüne kadar kimseyi sokmadık, bundan sonra da hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. AK Parti, gençlerin partisi olarak kurulmuş ve yükselmiştir. Gençlerin önünü biz açtık.” dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Sarıyerdeki Volkswagen Arenada ÜniAKFest (Üniversiteli AK Gençlik Festivali) düzenlendi. Öğle saatlerinde başlayan festivalde, gençler, sanatçılar eşliğinde eğlendi. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Gençlerle burada bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tribünde de onların arasında oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğana Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğanın torunu ve oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahneye çıktığı sırada Sinan Akçıl da sahneye gelerek, şarttır şarkısını seslendirdi. Salonda gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pankartları da okudu.

“İSTİKLAL MARŞI’NDA TARİF EDİLEN GENÇLİK”

Sizinle gururlanmamak mümkün mü? diyerek gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğ ey Güneş üstümüze, dök ışıklarını dağılsın bulutlar. Mazlumlar söylesin şarkılarını, başlasın Türkiye Yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi. Gençler, gözümüzün nuru gençler. Geleceğimizin teminatı gençler, salonumuzda bulunan sizlerle birlikte ülkemizin dört bir yanında gönlü bizimle olan tüm gençlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz bu gençlikle gurur duyuyoruz. Çünkü Türkiye Yüzyılını emanet edeceğimiz bu gençlik milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek gençlerdir. Çünkü üstümüze dökülen güneşiyle bulutları dağıtacak bu gençlik, maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı gençliktir. Fatihin İstanbulu fethettiği yaştaki bu gençlik uyuyan destanı uyandıracak gençliktir. Üstadın özlemle yad ettiği bu gençlik zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurundaki gençliktir. Çünkü karşımdaki gençlik İstiklal Marşımızda tarif edilen gençliktir. Bu gençlik milletimizin parlayan yıldızı, yurdumuzun üstünde asla sönmeyecek ocağımız olan gençliktir. Bu gençlik, kendisine, zincir vurmaya kalkan çılgınları kükremiş sel gibi aşıp geçen ve geçecek olan gençliktir. Bu gençlik kalbindeki iman, yüreğindeki cesaret, bileğindeki güç ve Allah vergisi zekasıyla enginlere sığmayan gençliktir.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ GÖRMEK İSTEYEN AK GENÇLİĞE BAKSIN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiyenin ve milletimizin geleceğini görmek isteyen başka yere değil, gelsin şu AK Gençliğe baksın. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını anlamak isteyen başka yere değil gelsin AK Gençliğe baksın. Türkiye Yüzyılının başladığını görmek isteyen başka yere değil gelsin şu AK Gençliğe baksın. Rabbime, bana böyle bir gençlikle yol yürüme imkanı verdiği için hamd ediyorum. Rabbime önceki nesillerden devraldığım dava ve mücadele bayrağını böyle bir gençliğe bırakma fırsatı verdiği için hamd ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. İlk gençlik yıllarından itibaren tüm ömrünü davasına, ülkesine, milletine hizmete adamış bir büyüğünüz olarak bugün burada sizlerle birlikteyim. Bir filozof, ruhun gençliği ebedidir diyor. Biz de yaşımız kaç olursa olsun, gençlik yıllarımızın heyecanı, coşkusu, azmi ve kararlığıyla ülkemize ve milletimize hizmet ettik. Ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİRİLERİ BİZİMLE GENÇLERİMİZİN ARASINI AÇMAYA ÇALIŞIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son dönemde birileri ısrarla kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor. Kötü kurgulanmış bir takım görüntüler, sokak röportajları, medya haberleri üzerinden kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar. Gençler burada. İşte, gençler burada. İşte, gençler karşımda burada. Son 2 yılda gençlerimizle 34 ayrı programda bir araya geldik. Gördük ki gençlerimiz de aynı yöne bakıyor, aynı duyguları paylaşıyor. Aynı hayallerin peşinden gidiyoruz. Birileri sosyal medya mecralarında kendilerini gaza getirirken biz gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle, Türkiye Yüzyılına yürüyoruz. Bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar, tutmadı. Sonra taklit etmeye çalıştılar o da olmadı. Şimdi ne yapacaklarını bilemez vaziyette bir o yana, bir bu yana savrulup duruyorlar. İzmir ben de sizin yanınızdayım. İzmir, aradıklarını bulsun. Bunların anlamadıkları şu. Bu iş planla, projeyle, senaryoyla, medya ajanslarından devşirilen oyuncularla olmaz. Bu iş yürek işidir. Kalp işidir. Aşk işidir. Sevgi işidir. Biz gençlerimizi seviyoruz. Gençlerimiz de bizi seviyor. İşte tablo burada” diye konuştu.

“1 MİLYONU GEÇEN GENÇ ÜYE”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayatımızın her safhasında olduğu gibi başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemlerimizde de daima gençlerimize hizmet için çalıştık, çabaladık, mücadele ettik. Gençlerimiz de sağ olsun enerjileriyle, coşkularıyla, dinamizmleriyle, bizim yanımızda yer aldı ve bizimle birlikte yol yürüdü. Buradan üniversiteli AK Gençliğe çağrıda bulunmak istiyorum. Üniversite kampüslerinde, fakülte binalarında, okul bahçelerinde, kütüphanelerde, kantinlerde, velhasıl her yerde göğsünüzü gere gere AK Gençliğin sesini duyurun. Kendinizi akademik olarak en iyi şekilde yetiştirirken, fikri, sosyal, sportif her faaliyette AK Gençlik adına en önde yer alın. Üniversite topluluklarında, öğrenci kulüplerinde, her türlü organizasyonda, AK Gençliğin ülke ve millet adına hayırlı işler yapma iradesini ortaya koyun. AK Parti dün olduğu gibi, bugün de yarın da, gençlerimizden en çok oyu alan parti olmayı sürdürecektir. Gençlik kollarımız sadece son 2 senede yaptığı 423 bin yeni ve toplamda 1 milyonu geçen genç üyeyle, AK Partinin farkını ve gücünü ispatlamıştır. AK Partinin gençler, bunu çok iyi bilmeniz lazım. AK Partinin genel üye sayısı yargıtaydaki kayıtlara göre 11 milyon 241 binle diğer tüm partileri üst üste koyup, 3le çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır. Dün AK Parti saflarında ülkeye ve millete hizmet bayrağını taşıyan gençlerimizle, bugün milletvekili, bakan, parti yöneticisi, bürokrat, sivil toplum temsilcisi, girişimci, üretici olarak hayatın farklı alanlarında yol yürümeyi sürdürüyoruz” dedi.

“GENÇLERİMİZLE ARAMIZA KİMSEYİ SOKMADIK, BUNDAN SONRA DA SOKMAYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün üniversite sıralarında, hayatına yön çizme safhasında AK Parti bayrağını temsil eden gençlerimiz yarın aynı görevleri üstleneceklerdir. Ortaokuldan, liseden gelen gençlerimiz de sizlerden bu nöbeti alarak yollarına devam edeceklerdir. İşte buradan bir kez daha meydan okuyorum. Gençlerimizle aramıza bugüne kadar kimseyi sokmadık, bundan sonra da hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. AK Parti, gençlerin partisi olarak kurulmuş ve yükselmiştir. Bundan sonra da aynı şekilde yoluna devam edecektir. Türkiye Yüzyılının nesli, sizlerle birlikteyiz. Yıllarca, gençlerimizin enerjisini sömürerek kendi köhne düzenlerini sürdürenler heveslerini kursaklarında bıraktığımız için bize kızgınlar” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZİN ÖNÜNÜ BİZ AÇTIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bize düşmanlar. Gençlerimizin her sorununu çözdüğümüz, her talebini karşıladığımız, her hayalini gerçeğe dönüştürdüğümüz için, istismar alanlarını kaybedenlerin kızgınlığı bizim şeref payemizdir. Biz dün, Antalyadaydık. Antalya Kepezde resmi rakamları istedim. 90 bin vardı. Ardından sel felaketi sebebiyle Kumlucaya gittik. Orada da 13 bin kişi vardı. Oradan Manavgata geçtik. Oraları 1 yıla varmadan bitirdik. Köy konutlarının 450 tanesini ev sahiplerine teslim ettik. Yıllarca bu ülkenin evlatlarından bir kısmı okul kapılarından geri çevrildi. Kat sayı adaletsizliğiyle mağdur edildi, başörtüsü yasağıyla zulme maruz kaldı. Yıllarca, bu ülkenin evlatları, yeterli sayıda üniversite kontenjanı olmadığı için yükseköğretim imkanından mahrum kaldı. Gençler, bakın şimdi size bir şey hatırlatacağım. Biz üniversiteye gireceğimiz zaman üniversiteye, lise mezunlarından kaç kişi alıyorlardır biliyor musunuz? 10da 1. Şimdi böyle bir şey var mı? Şimdi üniversiteye girmek isteyenlerin hepsine kapılar açık. Bunları biz gerçekleştirdik. Gençlerin önünü biz açtık, biz. Yıllarca bu ülkenin evlatları, yükseköğretim harcını ödeyebilmek için sıkıntı çekti. Yıllarca bu ülkenin evlatları üniversite eğitimini sürdürecek maddi imkan, barınacak yurt bulamadığı için okulunu bırakıp gitmek zorunda kaldı. Yıllarca bu ülkenin evlatları terör örgütlerinin pençesine itildi, dağlarda, mağaralarda ölüme sürüklendi. Bu ülkenin evlatları, özgürlüklerini, haklarını, taleplerini hayallerini dile getirmekten bile adeta men edildi. Yıllarca bu ülkenin evlatları kendi öz yurtlarında garip, öz vatanlarında parya muamelesi gördü. Biz ülkemizin her meselesi gibi gençlerimizin tüm bu sıkıntılarını da canımızı dişimize takarak verdiğimiz mücadeleyle teker teker çözüme kavuşturduk” ifadelerini kullandı.

“3,3 MİLYON ÖĞRENCİMİZİN KREDİ ÖDEMESİ ENDEKS BORCUNU SİLDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mesleki eğitimi, özellikle vurulan en büyük darbe kat sayı adaletsizliğiydi. Buna son verdik. Kızlarımıza uygulanan haksızlığın ötesinde bir hakaret olarak gördüğümüz başörtüsü yasağını biz kaldırdık. Gençlerimize, güvenin bir nişanesi olarak seçilme hakkını önce 30dan 25e sonra 18e indirdik. Üniversite harçlarını kaldırdık. İsteyen herkese kredi veya burs vererek yurtlarımızın kapasitesini 850 bine çıkartarak dileyen her gencimizin yükseköğretim görebilmesini temin ettik. Sizler hatırlamazsınız ama büyükleriniz iyi bilir. Bu ülkede yıllarca üniversitelerin her açılışında harçlarla ilgili tartışmalar, gösteriler, kargaşalar yaşanırdı. Böyle bir harç gündemi var mı? Yok. Üniversite öğrencilerimize verdiğimiz kredi burs rakamlarını 45 liracıktan aldık, bu yıl itibariyle lisansta bin 250 liraya, yüksek lisansta 2 bin 500 liraya doktorada 3 bin 750 liraya çıkardık. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin sağlıklı gelişimine katkı verebilmek için aylık bin 800 lira da beslenme yardımı yapıyoruz. Önceki yıllarda mezun olmuş 3,3 milyon öğrencimizin 26 milyar lirayı bulan kredi ödemesi endeks borcunu sildik. Bundan sonra, öğrencilerimiz her hangi bir artış olmadan sadece aldıkları kredi kadar ödeme yapacak. Geçtiğimiz yıl yaptığımız düzenlemeyle herhangi bir sebeple üniversite eğitimini bırakmak zorunda kalan 4 milyon 242 bin vatandaşımıza yeniden okullarına dönme imkanı sağladık. Ülkemizin 81 şehrine yayılan 432 gençlik merkezimiz, 352 gençlik ofisimizle milyonlarca evladımızın sosyal, kültürel, bilimsel, sportif faaliyetlerine destek veriyoruz. Sanayiden tarıma, bilimden spora, istihdamdan konuta, her alanda gençlerimizin yanındayız. Gençlerimizi geleceğe sadece bilimde, teknolojide, sporda, sanatta değil, aynı zamanda bizi biz yapan değerlerimizle hazırlamanın gayreti içinde olduk” şeklinde konuştu.

“2023’TE AK PARTİYİ BİR KEZ DAHA ZİRVEYE ÇIKARMAYA HAZIR MIYIZ?”

Gençlere çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100üncü yılı olan 2023e dair hedeflerimizin her safhasını gençlerimizle yürüttük. Şimdi de Cumhuriyetimizin ikinci asrını yine gençlerimizle birlikte, Türkiye Yüzyılı yapmaya hazırlanıyoruz. Bunun için önce 2023 seçimlerini 16ıncı seçim zaferimizle taçlandırmamız gerekiyor. Buna hazır mıyız? Sevgili gençler, öyle bir ses verin ki ülkemizin dört bir yanında duymayan kalmasın. Gençlerimizi kendi arka bahçelerinin paryası gibi görenlerin yürekleri titresin. Öyle bir ses verin ki bayrağımızın dalgalanmasında, ezanlarımızın göğe yükselmesinden istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmamızdan rahatsız olanların süngüleri düşsün. Öyle bir ses verin ki, gençlerinin coşkusuyla, 85 milyonun tamamının gözü parlasın. Gençler, Türkiye Yüzyılının inşasına hazır mıyız? Gençler, 2023te AK Partiyi bir kez daha zirveye çıkarmaya hazır mıyız? Gençler, ülkenin yönetiminde, milletin geleceğinde, sorumluluk üstlenmeye hazır mıyız? Gençler, hep birlikte, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek ifade ettiğimiz kutlu nöbeti devralmaya hazır mıyız? Gençler bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak kenetlenmeye hazır mıyız? Gençler, özgürlüğümüzü, hakkımızı, hukukumuzu, değerlerimizi, geleceğimizi, canımızdan aziz bilerek korumaya hazır mıyız? Gençler, Türkiyeyi siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına çıkarmaya hazır mıyız? Sandıkları patlatarak, AK Partinin, Cumhur İttifakının sizlerin partisi olduğunu bir kez daha ispatlamaya hazır mıyız? Rabbim, hepinizden razı olsun. Seçim gününe kadar durmak yok, yola devam” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından, sahneye sürpriz isim olarak Cengiz Kurtoğlu, duyanlara, duymayanlara şarkısını seslendirdi.

(DHA)