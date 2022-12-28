Erdoğan: Genç beyinlerimizin yurtdışına çıkmasına karşı değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni’nde, “Ülkemizde bir kesim, arkasına önüne bakmadan her konuyu istismar etmekte sınır tanımıyor. Bunlardan biri de beyin göçü meselesidir. Öncelikle genç beyinlerimizin kendilerini geliştirmek için yurt dışına çıkmalarına karşı olmadığımızı, tam tersine bunu desteklediğimizi belirtmek isterim. Çin’in başarısının en büyük sebeplerinden biri olarak, yurt dışına okumaya giden gençlerinin oralarda kazandıkları tecrübeleriyle ülkelerine yaptıkları katkılar gösterilmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni’nde konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“BİLİM VE TEKNOLOJİ, TÜRKİYE’NİN HEDEFLERİNE ULAŞMASINDAKİ EN ETKİN ARAÇTIR”

“Hakkı verilen her başarının, yeni başarıların habercisi olduğuna inanıyoruz. Başbakanlığımız döneminde de bu çalışmaları yakından takip ettiğimizin en yakın şahidi sizlersiniz. Ülkemiz, milli teknoloji hamlesi rehberliğinde, dünyanın ilk 10 ekonomisi alanına girme hedefine adım adım yaklaşıyor. Bilim ve teknoloji, Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasındaki en etkin araçtır.

“GENÇ BEYİNLERİMİZİN KENDİLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN YURT DIŞINA ÇIKMALARINA KARŞI OLMADIĞIMIZI, TAM TERSİNE BUNU DESTEKLEDİĞİMİZİ BELİRTMEK İSTERİM”

Nitelikli insan gücüyle, ileri düzey laboratuvarlarıyla teknoloji dünyasının öncü araştırma kurumlarını bünyesinde barındıran Gebze yerleşkesinde TÜBİTAK Fen Lisesi’ni kurduk. Ülkemizde bir kesim, arkasına önüne bakmadan her konuyu istismar etmekte sınır tanımıyor. Bunlardan biri de beyin göçü meselesidir. Öncelikle genç beyinlerimizin kendilerini geliştirmek için yurt dışına çıkmalarına karşı olmadığımızı, tam tersine bunu desteklediğimizi belirtmek isterim. Çin’in başarısının en büyük sebeplerinden biri olarak, yurt dışına okumaya giden gençlerinin oralarda kazandıkları tecrübeleriyle ülkelerine yaptıkları katkılar gösterilmektedir. Biz de TUBİTAK aracılığıyla bu doğrultuda adımlar atıyoruz.

“190 ÜST DÜZEY ARAŞTIRMACIDAN 9’U PROJELERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI”

İhdas ettiğimiz programlarla geri dönen araştırmacılarımız sayesinde bilim ekosistemimizi güçlendiriyor, beyin göçünü tersine çeviriyoruz. 2018 yılında hayata geçirdiğimiz Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’mızla ülkemize dönen 190 üst düzey araştırmacıdan 9’u projelerini başarıyla tamamladı.

Ülkemiz, milli teknoloji hamlesi rehberliğinde gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaşıyor. Biz, siyasi bağımsızlığın teknoloji bağımsızlıktan geçtiğine samimiyetle inanıyoruz.

Son bir yılda 174 üniversiteden 3 bin 734 araştırma projesine 1,5 milyar liradan fazla destek verdik. Hayata geçirdiğimiz projelerle beyin göçünü tersine çeviriyoruz. Teknoloji geliştiren insanlarımıza verdiğimiz değer ortadadır. Bilime yaptığımız yatırımın meyvelerini topluyoruz. Bu yıl TEKNOFEST’te Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması finalistlerinden seçtiğimiz 3 öğrenciyi de Antarktika Bilim Seferi’ne dahil ediyoruz.”

(ANKA)