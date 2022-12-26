Erdoğan: Fırsatçılık peşinde koşanları asla affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

“Fırsatçılık peşinde koşanları asla affetmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Girdi maliyetlerindeki artışların üstünde fiyatlamalar yaparak fırsatçılık peşinde koşanları asla affetmeyeceğiz.” dedi.

Erdoğan, “Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir.”

Erdoğan, “Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye’de ülkemize yönelik tehditleri tamamen yok etmek için 30 kilometre derinliğindeki güvenlik hattımızdaki boşlukları kapatacak, yeni adımlar atacağız.” dedi.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Terör örgütünün silahlı kapasitesi yanında güç ve destek aldığı tüm kaynaklarını tüm altyapısını imha edecek yeni bir mücadele safhasına geçeceğiz.”

“Fatih Sondaj Gemimiz, 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti.” açıklamasını yaptı.

Karadeniz gazıyla ilgili Erdoğan, “Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karadeniz’deki gaz rezervimiz Çaycuma-1’deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize kapı aralayacak. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hazar’ın, Akdeniz’in, Orta Doğu’nun enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız.” diye konuştu.

Erdoğan, “Sadece İstanbul ve Çanakkale’deki köprülerimizle değil enerji köprüleriyle de doğuyu ve batıyı birbirine bağlayacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nihai amacımız, petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığımızı bir an evvel tamamen kırarak, Türkiye’nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Özel ve kamu günlük yurt içi petrol üretimimiz bugün itibarıyla 80 bin varile ulaştı. Önümüzdeki yıl üretimimizi 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz.”

Çiftçiye müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz.” dedi.

Erdoğan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin bazı kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13’e varan, karma yemde de yüzde 5’e varan indirim yapacağını açıkladı.

“Aile Destek Programı ödemelerini yılbaşından önceye çekiyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ocak ayının ilk haftası 3 milyon hak sahibine toplamda 13 milyar lira olarak yapılacak Aile Destek Programı ödemelerini yılbaşından önceye çekiyoruz.” diye konuştu.

Erdoğan, “Tarım Kredinin toplam 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün (temel ihtiyaç maddeleri) en ucuz fiyatla satışa sunulacak.” dedi. (AA)