Siyasiler, Filenin Sultanları’nı tebrik etti

Siyasiler, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nın finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajları yayınladı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Şampiyon olan Filenin Sultanları’na siyasilerden kutlama mesajları geldi.

“FİLENİN SULTANLAR’INI CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanlar’ını canı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı yenerek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz Filenin Sultanları” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tebrik mesajında, “2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum” dedi.

“TAKIMIMIZ YİNE TARİH YAZDI”

A Milli Kadın Voleybol Takımı’na başarılarının devamını dileyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“A Milli Kadın Voleybol Takımımız yine tarih yazdı. Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Dünya bir numarası olarak katıldığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonasında Sırbistanı finalde yenerek Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları’nı yürekten tebrik ediyorum. Hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde Türkiyenin voleybol ülkesi olmasında emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve sporseverleri kutluyorum. Avrupa Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılarının devamını diliyorum.”

“SİZLERLE NE KADAR GURUR DUYSAK AZ”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Harikasınız Filenin Sultanları. Sizlerle ne kadar gurur duysak az. Milletler Liginden sonra 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı, teknik ekibi ve yöneticilerini yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızı yürekten kutluyorum. Bizlere bu mutluluğu ve heyecanı yaşattığınız için teşekkürler. Sizinle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise mesajında, “CEV 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı yenerek şampiyon olan Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Milletimize yaşattıkları bu gurur ve mutluluk için teşekkürler Filenin Sultanları” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, “2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları’nı canı gönülden tebrik ediyorum” paylaşımda bulundu. (DHA)