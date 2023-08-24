Erdoğan: Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda; “Daha geçen aya kadar en fazla eleştiri konusu olan otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş stabilize oluyor. Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacak. Özellikle bazı ürünlerde tamamen açgözlülükten kaynaklanan fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacaktır. İhracat, istihdam ve yatırımlar noktasında zaten bir sorunumuz yok. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi’nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Erdoğan’ın açıklamalarının satır başları şöyle:

“KILIÇDAROĞLU VE ŞÜREKASI YAŞADIKLARI AĞIR SEÇİM HEZİMETİNE HER GÜN YENİ BİR BAHANE ÜRETMEK YERİNE ÖNCE ÇIKSINLAR MİLLETE HESAP VERSİNLER”

“Seçimler aylar önce neticelenmesine rağmen 28 Mayıs’ın Türk siyasetindeki artçı sarsıntıları devam ediyor. Muhalefet cenahında hemen her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Görüyoruz ki, 1,5 sene millete umut diye pazarladıkları masanın altına sayısız ihaneti, kumpası, kirli pazarlığı saklamışlar. Pandora’nın kutusu açıldıkça meydanlarda sağa sola siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Daha düne kadar can ciğer kuzu sarması olup bugün kanlı bıçaklı hâle gelenlerin birbirleriyle ilgili söylediklerinden edindiğimiz intiba şudur: Ortaya saçılanlar buzdağının sadece görünen kısmıdır. Asıl büyük skandallar, asıl vahim pazarlıklar henüz kamuoyunun malumu olmamıştır. Yani bu pilav daha çok su kaldıracak.

Seçimlerden bu yana geçen her gün ülkemizin nasıl büyük bir uçurumun kenarından döndüğünü bizlere tekrar tekrar hatırlatıyor. Sadece bize oy veren kardeşlerimiz değil, tercihini farklı yönde kullanan vatandaşlarımız da bunların durumunu gördükçe Allah’a hamdediyor. Biz de Türkiye’yi bu kifayetsiz muhterislerin insafına bırakmadığı için rabbimize hamt, milletimize de teşekkür ediyoruz.

Kılıçdaroğlu ve şürekası yenilen pehlivan güreşe doymaz misali yaşadıkları ağır seçim hezimetine her gün yeni bir bahane üretmek yerine önce çıksınlar millete hesap versinler. Bize, partimize ve ittifak ortaklarımıza laf söylemek yerine anket şirketleriyle el ele verip hayal sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler. Yenilgiyi zafer gibi pazarlama kurnazlığını artık bir kenara bırakıp, onurlu bir siyasetçiye yakışır şekilde hatalarını kabul etsinler.

“EMEKLİLERİMİZDEN GELEN SERZENİŞLERİN FARKINDAYIZ. İNŞALLAH BU KONUDA DA GEREKEN ADIMLARI YIL SONUNA KADAR ATACAĞIZ”

Enflasyonun insanımızın hayatında yol açtığı sıkıntıları giderecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Daha geçen aya kadar en fazla eleştiri konusu olan otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş stabilize oluyor. Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacak. Özellikle bazı ürünlerde tamamen açgözlülükten kaynaklanan fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacaktır. İhracat, istihdam ve yatırımlar noktasında zaten bir sorunumuz yok. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız.

Şehirlerine hizmet için harcamaları gereken kaynakları reklama ayıranlar, sosyal medya belediyeciliğinden öte geçemezler. Milletin ferasetini hafife alanların milli iradeye, affedersiniz, kutu kola muamelesi yapan edepsizlerin ne hâllere düştüğünü hep birlikte gördük. Varsın onlar seçmene karşı aynı kibirli aynı nobran aynı küstah tavrı sergilemeye devam etsin. Biz eser ve hizmet siyasetimizden kesinlikle taviz vermeyeceğiz.”

(ANKA)