Erdoğan: Eğitim konusundaki önceliğimizden asla taviz vermedik 

Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi’ndeki 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bundan 20 yıl önce göreve geldiğimizde ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz dört sütunun ilkini eğitim, diğerlerini de sağlık, emniyet ve adalet olarak belirlemiştik. Şartlar ne olursa olsun eğitim konusundaki öncelliğimizden asla taviz vermedik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik. Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Türkiye değil. Bugün gençlerine değer veren bir Cumhurbaşkanı’na, bir hükümete, bir devlete sahipsiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni Programı’na katıldı. Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi’ndeki programda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yer aldı. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve temsilen 20 öğrenci, ilk ders zilini çaldı. Erdoğan, ders zilinin çalınmasının ardından okulu gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek başladı. Okulun adını taşıdığı Bayrak şairi Arif Nihat Asyayı da andı.

Erdoğan, “Bundan 20 yıl önce göreve geldiğimizde ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz dört sütunun ilkini eğitim, diğerlerini de sağlık, emniyet ve adalet olarak belirlemiştik. Şartlar ne olursa olsun eğitim konusundaki öncelliğimizden asla taviz vermedik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik. Derslik sayımızı ikiye katlayarak kalabalık sınıf sorununu çözüme kavuşturduk. Toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik. Okullarımızı bakımsızlıktan kurtararak en modern imkanlarla donattık” diye konuştu.

“VELİLERİMİZİ KIRTASİYE KIRTASİYE GEZMEKTEN KURTARDIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtarak velilerimizi kırtasiye kırtasiye gezmekten kurtardık. Öğrencilik yıllarımızda biz 1 hafta 10 gün kırtasiye dükkanlarının önünde sıraya girerdik. Bu acıyı çektiğimiz için sizlere bunu çektirmemek istedik ve bunu da başardık. Şimdi yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Bugün öğrencilerimiz okula başladıklarında hem ders kitaplarını hem de yardımcı kaynaklarını masalarında hazır buluyor. Yıllardır hep geride bırakılan kız çocuklarımızın okullaşmaları için özel gayret gösterdik. Kız çocuklarımızın okullaşma oranı bugün yüzde 90lara ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Köy yaşam merkezi projelerinden de bahseden Erdoğan, “Köy okullarını daha modern, daha kaliteli bir anlayışla yeniden hayata kazandırıyoruz. Ağustos’tan bu yana binden fazla Köy Yaşam Merkezi’ni faaliyete geçirdik, inşallah bu rakamı en kısa sürede bin 500’e çıkaracağız” dedi.

TEKNOFEST KUŞAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm çabalarımızın gayesi ülkemizi kalkındıracak dünyada söz sahibi olacak, donanımlı, okuyan, araştıran, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençler yetiştirmektir. Zihni ve kalbi boş avare bir gençlik değil ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Geleceğimizi kendi devletine kinle, nefretle, öfkeyle bakan değil tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz. Tarihinden gurur duyan, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla yanan gençlere emanet etmek istiyoruz. Bunun adı TEKNOFEST kuşağıdır. Bu kuşağın en donanımlı şekilde yetişmesini bir beka meselesi olarak görüyoruz. Türkiyenin en önemli zenginliği olan genç nüfusun eğitim yoluyla en etkili lokomotifi haline getirmedikçe yaptığımız hiçbir işin, eserin, anlamı olmayacağını biliyoruz. Artık kendi ihtiyaçlarını idame ettirecek nüfusu dahi bulamayan Batı’nın bugün yaşadığı krize gelecekte biz de düşmemek için çocuklarımızı sıkı sıkıya sahip çıkarak yetiştirmek durumundayız” diye konuştu.

TÜRKİYE GENÇLERİNİ TEHDİT OLARAK GÖREN ESKİ TÜRKİYE DEĞİL

Erdoğan, “Güçlü bir gelecek için geçmişinizi iyi öğrenmeli, iyi tanımalısınız. Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Türkiye değil. Bugün gençlerine değer veren bir Cumhurbaşkanı’na, bir hükümete, bir devlete sahipsiniz. En somut örneğini de eğitim hayatınızda değişen alt yapıda ve paradigmada göreceksiniz. Her şeyden önce biz tarihi son bir asra hapsedilemeyecek kadar büyük bir milletiz. Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya, size kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun, zaferlerinizle, kültürünüzle her zaman iftihar edin. Dijital dünyanın imkanlarından faydalanırken, sosyal medyanın, internetin, televizyonun, oyun konsollarının sizi gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin. Aile fertlerinizle, akranlarınızla yapacağınız tatlı bir sohbetin yerini hiçbir bilgisayar dolduramaz” dedi.

OKU, DÜŞÜN, UYGULA, NETİCELENDİR

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Erdoğan, “Oku, düşün, uygula, neticelendir Okudukça ufkunuzun sınırlarının daha da genişlediğini göreceksiniz. Düşündükçe hem kendinize hem de içinde yaşadığınız topluma faydalı fikirler, ürünler geliştireceksiniz. Uyguladıkça bunların çıktılarını görme fırsatı bulacaksınız. Neticelendirdikçe başarmanın, başarılı olmanın, ortaya eser koymanın hazzını yaşayacak, hasılasını toplayacaksınız. Algılarınızı açık tuttuğunuz şevkinizi kaybetmediğiniz müddetçe bu süreci kesintisiz devam ettireceksiniz. Her birinizin okumaya, okudukları üzerinde düşünmeye, düşündüklerini hayata geçirmeye devam edeceğine inanıyorum. Sizleri seviyor, önemsiyor ve güveniyoruz. Ülkemizi uzay yarışının önde gelen aktörlerinden biri haline getirecek atılımlarla yönetiyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)