Erdoğan duyurdu: Üç ay boyunca OHAL ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şöyle konuştu:

“BÜYÜK YIKIMA YOL AÇTI”

*Depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Uzmanlar iki depremi dünyada örneği olmayan yer hareketleri olarak tarif ediyor.

*Kırılan fayların genişliği itibarıyla da bu depremler benzerlerine göre çok geniş bir alanda büyük yıkıma sebebiyet verdi.

*Coğrafyamızın ve dünyanın büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile depremin ilk anından itibaren seferberlik ruhuyla felaket bölgelerinde çalışmaya başlamıştır.

*Çok sayıda artçı sarsıntının, hasar gören binalarda ortaya çıkardığı tehlikeler de çalışmaları olumsuz etkiliyor.

*Devletimizin tüm imkanlarını kullanarak vatandaşlarımızın desteği ile arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyoruz. 53 bin 317 görevlimiz ile destek personelimiz enkaz bölgesinde çalışıyor.

*Depremden kurtulan felaketzedelerin barınmadan giyeceğe, yiyecekten ısınmaya kadar tedbirleri de adım adım hayata geçiriyoruz. Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak bölgeye gönderildi.

*Ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması hayati öneme sahiptir. Deprem bölgesine arama kurtarma ekip ve ekipmanları ile yardım malzemelerinin ulaştırılmasında halen zorluklar yaşanıyor.

*Bunun için zorunlu olmadıkça kimsenin deprem bölgesine giden yolları kullanmamasını telefon görüşmelerinin de acil dışında yapılmaması gerektiğini hatırlatıyorum.

*Felaketin yaşandığı her ilimize, mevcut yöneticilerimizi desteklemek için ilave vali ve kaymakamlar görevlendirdik.

Ülkemizin 81 vilayetindeki kamu kurumları yöneticilerinin tamamı, kendi şehirlerinde deprem bölgesiyle ilgili yürütülecek çalışmalar konusunda yoğun bir gayret içerisindedir. Ayrıca, her ilimizde bir bakanımız yürütülen faaliyetlere nezaret ediyor.

*Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay da AFAD merkezinde çalışmaların koordinasyonunu yürütüyor. Biz de sahadaki arkadaşlarımızla sürekli irtibat içinde, Cumhurbaşkanlığı Kriz Merkezi üzerinden gelişmeleri anbean takip ederek, gereken müdahaleleri yapıyoruz.

*Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik.

*Dün AFAD’ta yaptığımız basın toplantısında da ifade ettiğim gibi, ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması hayati öneme sahiptir.

*Çetin kış şartları sebebiyle, deprem bölgesine arama-kurtarma ekip ve ekipmanları ile yardım malzemelerinin ulaştırılmasında halen zorluklar yaşanıyor.

*Bunun için zorunlu olmadıkça kimsenin deprem bölgesine giden ve deprem bölgesi içindeki yolları kullanmamasını, telefon görüşmelerinin de acil ihtiyaçlar dışında yapılmaması gerektiğini tekrar hatırlıyorum.

*Bölgedeki havalimanlarımızın bir kısmını sadece yardım uçuşlarına tahsis ettik. Sağlıkta, bölgeye 1.000’e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılmıştır. Ülkemizin her yerindeki vatandaşlarımız, ihtiyaç halinde stoklarımızın güçlü tutulmasını sağlamak için kan bağışı yapıyor.

“10 İLİMİZDE 3 AY OHAL İLAN EDİLDİ”

*Yardım etmek isteyenleri AFAD hesaplarına bağışa davet ediyorum. Depremin yaşandığı illerimizi afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. OHAL ilan etme kararı aldık.

*10 ilimizi kapsayacak, 3 ay sürecek kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

*İçişleri Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize mensup güvenlik güçlerimizden çok sayıda personel, arama-kurtarma çalışmalarında görevlendirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Kara unsurlarındaki binlerce personelinin yanı sıra…

*Deniz kuvvetlerimizin 10 gemisi, Hava kuvvetlerimizin 54 yüksek kapasiteli kargo uçağı dahil Tüm imkanlarıyla arama-kurtarma, tahliye ve yardım malzemelerinin nakli çalışmalarında yer almaktadır. Emniyet teşkilatımız tüm unsurlarıyla zaten sahadadır.

*Jandarmamız binlerce uzman personelinin yanı sıra 26 kargo uçağıyla, sahil güvenlik komutanlığımız gemi ve botlarıyla afet bölgesinin her yerinde görev başındadır. Güvenlik korucularımız da bu çalışmalara aktif olarak katılmaktadır.